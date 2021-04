Börsenplätze mVISE-Aktie:



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (26.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Das zweite Halbjahr sei bei mVISE sehr schwach und deutlich schlechter, als von Jakubowski zuvor erwartet, ausgefallen. Während sich der Halbjahresumsatz - auch aufgrund eines positiven Einmaleffekt im Vorjahr - um ein Viertel reduziert habe, sei das EBITDA mit -1,3 Mio. Euro deutlich ins Minus gerutscht. Für das Gesamtjahr 2020 ergebe sich somit ein Umsatzrückgang um 11,8 Prozent auf 19 Mio. Euro und ein negatives EBITDA von fast 1,0 Mio. Euro.Das Unternehmen begründe diese schwache Entwicklung mit der fehlenden Dynamik im Produktgeschäft sowie mit der Corona-bedingten Auftragsschwäche und Unterauslastung im Kerngeschäft Expert Services. In Reaktion darauf habe mVISE umfangreiche Kostensenkungen in administrativen Bereich sowie bei der Produktentwicklung vorgenommen, was die Rückkehr in die schwarzen Zahlen erleichtern sollte. Auf der EBITDA-Ebene stelle das Management dies bereits für das erste Quartal 2021 in Aussicht, für das von einer deutlichen Belebung der Auftragslage in beiden Segmenten berichtet werde. Im Beratungsgeschäft habe demnach in den letzten Wochen sogar wieder Vollauslastung erreicht werden können.Um dieses positive Momentum zu erhalten und nach Möglichkeit noch auszubauen, sei zum 1. April die Position des Vertriebsvorstands neu geschaffen und mit einem branchenerfahrenen Vertriebsexperten besetzt worden.Dass Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil für die mVISE-Aktie dennoch von zuvor "buy" auf "hold" anpasst, liegt an der infolge der letztjährigen Verluste verschlechterten Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation. Der Analyst habe in seinem Modell unterstellt, dass mVISE dieses Thema im laufenden Jahr mit einer Kapitalerhöhung adressieren werde. Ob letztlich dieser oder ein anderer Weg gewählt werde, bleibe abzuwarten, doch entscheidend sei für Jakubowski, dass unabhängig davon eine nachhaltige Ergebnis- und vor allem Cashflow-Wende absehbar sei. (Analyse vom 26.04.2021)