NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

425,58 EUR +1,16% (10.09.2021)



ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (13.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.lululemon athletica habe in der vergangenen Woche für positive Nachrichten gesorgt. Es gehe über das hinaus, was das Unternehmen selbst betreffe. Man habe Zahlen gemeldet, die klasse ausgefallen seien und zeigen würden, dass es der Sportartikelbranche gut gehe. Ganz viele Unternehmen habe von den Nachrichten profitiert und die lululemon athletica-Aktie galt zuletzt als Motor hinter dieser Entwicklung, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.09.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:363,35 EUR +0,85% (13.09.2021, 09:58)