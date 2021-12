NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

434,95 USD +2,69% (07.12.2021, 22:00)



ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (08.12.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica: Neue Rally - ChartanalyseDie Aktie von lululemon athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit einem Korrekturtief bei 269,20 USD aus dem März 2021 laufe diese Bewegung in einem Trendkanal ab. Innerhalb dieses Kanals sei die Aktie am 16. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 485,82 USD geklettert. Danach sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Am Montag sei der Wert intraday unter den Aufwärtstrend seit März 2021 gefallen, habe sich aber wieder darüber erholt. Gestern habe der Aktienkurs zugelegt und sich damit wieder vom Aufwärtstrend entfernt.Gelinge der Aktie von lululemon athletica ein Ausbruch über 440,35 USD, dann könnte eine neue Rally starten. Erstes Ziel wäre das Allzeithoch bei 485,82 USD. Später könnte die Aktie in Richtung 515,00 bis 520,00 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Dienstag bei 413,06 USD abfallen, würde ein größere Verkaufswelle in Richtung 337,37 USD und damit auf das log. 61,8% Reracement der Rally ab März 2021 drohen. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:388,30 EUR +0,61% (08.12.2021, 08:22)