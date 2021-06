Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dem kanadischen Sportswearanbieter Lululemon könne die Corona-Pandemie nach wie vor wenig anhaben. Am Donnerstagabend habe der Yogabekleidungs-Spezialist aus Vancouver erneut starke Quartalszahlen veröffentlicht. Beim Umsatz habe das Unternehmen ein enormes Plus verbucht. Endlich wieder Futter für die Bullen!Lululemon habe einen Nettoumsatz von 1,2 Milliarden Dollar für das erste Quartal gemeldet. Im Vorjahreszeitraum habe sich der Umsatz lediglich auf 652 Millionen Dollar belaufen, was einem Anstieg von 88 Prozent entspreche. Ausschlaggebend für das Wachstum seien das anhaltende E-Commerce-Wachstum und die Öffnung des stationären Handels gewesen.Der Nettogewinn des Unternehmens habe sich auf 145 Millionen Dollar belaufen, verglichen mit 26,6 Millionen Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der verwässerte Gewinn pro Aktie habe 1,11 Dollar nach 0,22 Dollar im Q1/2020 erreicht.Die Zahlen und die neue Prognose könnten endlich für neues Leben beim Aktienkurs sorgen. DER AKTIONÄR hält die Investmentstory nach wie vor für spannend. Das Kursziel für die lululemon athletica-Aktie liegt bei 350 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze lululemon athletica-Aktie: