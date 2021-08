NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Die Analysten würden deutliches Potenzial für die lululemon athletica-Aktie sehen. Ihnen gefalle nämlich die Übernahme von Mirror. Der Experten von "Der Aktionär" hat dabei seine Zweifel, denn die Analysten von Goldman Sachs haben ein relativ altes Thema aufgegriffen. Er sei ein großer Fan der Aktie, aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man hier nicht gerade reinspringen. Es ist bei der lululemon athletica-Aktie erst mal abzuwarten, ob das Hoch mit 404 USD rausgenommen werden kann - die Kaufempfehlung alleine dürfte nicht dazu führen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.