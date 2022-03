Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach den schwächeren Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die Eurozone zeichnete der ifo-Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft in der letzten Woche ein ähnliches Bild, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Gestützt werde die wirtschaftliche Entwicklung von den nachlassenden Belastungen durch Corona-Restriktionen und gestörte Lieferketten. Zudem werde die Konjunktur durch den Abbau aufgestauter Aufträge in der Industrie und die Nachholung von privaten Konsumausgabengestützt. Staaten und Unternehmen würden in den kommenden Jahren deutlich erhöhte Investitionen zur Dekarbonisierung der Produktion und zur Erhöhung der Resilienz vornehmen. Laut Einschätzung der Experten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft dürfte die Versorgungssicherheit vorerst höher gewichtet werden als globalisierungsbedingte Vorteile internationaler Arbeitsteilung bzw. der Fokus auf die Erzielung von Spezialisierungsgewinnen. Die Konjunkturforscher würden jedoch nach 2023 eine Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums unter das Niveau der Vor-Corona-Zeit erwarten, v.a. wegen wachstumsdämpfender demografischer Effekte in vielen großen Volkswirtschaften inklusive China. Auch in Deutschland werde ab 2024 der demografische Wandel das Wachstumspotenzial belasten. Die zunehmende Arbeitskräfteknappheit werde stärker steigende Löhne zur Folge haben, zumal auch politisch die Weichen in Richtung einer stärkeren Umverteilung zwecks Abbau von Einkommens- und Vermögensscheren gestellt würden. Da auch Rohstoffpreise auf hohen Niveaus bleiben dürften, bleibe die Kostenseite der Unternehmen voraussichtlich längerfristig angespannt.Vor allem in Europa wirke der Wegfall der Friedensdividende zusätzlich negativ. Staaten würden verstärkt kaum produktivitätssteigernde Rüstungsinvestitionen vornehmen und kriegsbedingt würden für viele Unternehmen Geschäftsaktivitäten in bzw. mit Russland ausfallen. Somit würden verschiedene strukturelle und langfristig wirkende Faktoren auch die Gewinnperspektiven vieler Unternehmen in den kommenden Jahren belasten. Mehr denn je werde es auf schlanke Prozesse und innovative Produktionsmethoden ankommen, um sich im Wettbewerb absetzen zu können. (29.03.2022/ac/a/m)