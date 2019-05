"Am derzeit vorherrschenden Niedrigzinsumfeld wird sich vor allem in der Euro-Zone in absehbarer Zeit nichts dramatisch ändern. Grundsätzlich wird man für das Eingehen von Risiken am Kapitalmarkt belohnt, allerdings nur dann, wenn man auch investiert ist und nicht ewig an der Seitenlinie wartet. Ansonsten existiert nur eine risikofreie Verzinsung und die liegt bei Null, wenn sie nicht sogar negativ ist", unterstreiche Christian Nemeth. Anleger bzw. deren Berater sollten sich über die Höhe des Risikos aber stets im Klaren sein. Eine der wichtigsten Aufgaben, die den Beratern einer Privatbank zukomme, sei das richtige Einschätzen des Risiko-Ertrags-Verhältnisses, die Aufklärung und kompetente Beratung des Kunden.



Viele Konsumenten würden Risiko und Unsicherheit verwechseln. Risiko sei nichts Schlimmes, da es im Gegensatz zur Unsicherheit kalkulierbar sei. So sei beispielsweise die veränderte Haltung der US-Notenbank zu verstehen, die nach acht Zinsanhebungen in den letzten beiden Jahren nun eine längere Pause einzulegen scheine. "Es handelt sich um ein bekanntes und erwartetes Ereignis. Eine mögliche Trendwende bei der Zinspolitik lässt sich unter anderem an der Inflationsentwicklung, dem Wirtschaftswachstum und anderen vorlaufenden Indikatoren festmachen", führe Nemeth aus.



Es handle sich also um ein erwartetes Risiko, das sich beziffern und in ein Modell überführen lasse. In diesem Fall ziehe die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ein Referenzportfolio heran, um in puncto strategischer Feinausrichtung eine Einordnung treffen zu können. Meist werde in diesem Zusammenhang eine mittlere Risikoklasse ausgewählt, weil diese die größte Vielfalt an Anlageklassen wie Aktien, Anleihen usw. aufweise. Ausgehend von diesem Portfolio würden Untergewichtungen und Übergewichtungen vorgenommen, um die aktuelle Ausrichtung besser definieren und beschreiben zu können.



Finanzprofis hätten Ereignisse wie den Brexit oder den Handelskrieg zwischen den USA und China längst am Radar, auch wenn die genaue Entwicklung nicht zuverlässig zu prognostizieren oder in ein Modell zu gießen sei. In diesem Fall schütze Diversifikation. "Indem unterschiedliche Anlageklassen gemischt werden, kann man mögliche negative Entwicklungen kompensieren und das Risiko der Veranlagung besser steuern. Je nachdem, ob ein weicher oder harter Brexit eintritt, hat dies gewisse positive oder negative Auswirkungen auf die Märkte. Wie auch immer die finale Ausgestaltung des Ausstiegs Großbritanniens aussehen mag, wird der Brexit niemanden, der gut vorbereitet ist, komplett aus der Bahn werfen", erkläre Nemeth.



Es gebe aber auch Ereignisse, die plötzlich und ohne Vorwarnung eintreten würden. "Tritt eine völlig unbekannte oder unerwartete Situation ein und ist diese weder mathematisch modellierbar noch prognostizierbar, handelt es sich um Unsicherheit", führe Nemeth aus. Ein Beispiel dafür sei 9/11. "Die Folgen eines solchen exogenen Schocks lassen sich nur durch die Auswahl der richtigen, langfristigen Anlagestrategie abfedern", so Christian Nemeth. Struktur und Architektur der Veranlagung müssten von Grund auf so gestaltet sein, dass ein unerwartetes, negatives Ereignis nicht gleich in einer absoluten finanziellen Katastrophe münde. (15.05.2019/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Risiken einzugehen - das fällt vielen Anlegern schwer, so Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Grund dafür sei die in der "Prospect Theory" der Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky beschriebene Verlustaversion des Menschen. Dieser liege die Annahme zu Grunde, dass Menschen Verluste stärker gewichten würden als Gewinne und sich daher in Erwartung möglicher Gewinne risikoavers, und im Angesicht möglicher Verluste risikoaffin verhalten würden. Anleger würden also bevorzugen, ein geringes Risiko einzugehen, um Gewinn zu machen und seien dafür bereit, mehr Risiko einzugehen, um einen Verlust abzufedern. Die Verlustaversion führe dazu, dass Anleger vor langfristigen, profitablen Investments oft zurückschrecken würden. Daher sei es sinnvoll, sich von Finanzprofis beraten zu lassen, die Anlageentscheidungen anhand von quantifizierbaren Paramatern, wie etwa Risiko, treffen.Es sei ein alter Hut, dass sich das "unters Kopfkissen" gelegte Geld nicht vermehre. Angesichts des heutigen Umfelds müsse aber Sparern auch klar sein, dass ein Sparbuch bis auf Weiteres keine Erträge bringe. Die Zeiten für Anleger und Sparer seien schon unbeschwerter gewesen. Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG empfehle daher, ein gesundes Maß an Risiko einzugehen.