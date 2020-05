Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:

Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen rund 22 Millionen Kunden. Diesen wolle das Unternehmen innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Das Energieunternehmen verbindet das breite Know-how seiner Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (15.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Energieunternehmens innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY).Die Zahlen für das erste Quartal 2020 seien erwartungsgemäß wenig berauschend ausgefallen (Rückgänge/Verschlechterungen auf breiter Front). innogy habe vor allem unter dem Verkauf des tschechischen Gasnetzes (Ende Februar 2019) sowie den milden Temperaturen gelitten. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2020 seien für die Konzernebene wiederholt worden (aber gesenkt für Bereich Vertrieb). Aufgrund des umwandlungsrechtlichen Squeeze-Out-Verfahrens des Mehrheitsaktionärs E.ON spiele die Geschäftsentwicklung für die Kursentwicklung der innogy-Aktie nur noch eine untergeordnete Rolle.Wenn, dann bei Gerichtsverfahren der innogy-Minderheitsaktionäre hinsichtlich der Höhe der Zwangsabfindung (42,82 Euro je innogy-Aktie in bar; ein gerichtlich bestellter sachverständiger Prüfer habe gemäß den aktienrechtlichen Vorgaben bestätigt, dass die festgelegte Barabfindung angemessen sei). Die Geschäftsentwicklung des innogy-Konzerns allein rechtfertige jedoch die Höhe der Zwangsabfindung (die Untergrenze der Zwangsabfindung stelle in der Regel der volumengewichtigen Durchschnittsmonatskurs dar) nicht. Das Kursziel für die innogy-Aktie entspreche nach wie vor der Höhe der Zwangsabfindung (42,82 Euro je innogy-Aktie).Bei einem geringfügigen Rückschlagpotenzial lautet das Votum für die innogy-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research.. (Analyse vom 15.05.2020)Börsenplätze innogy-Aktie: