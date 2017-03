Börsenplätze innogy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

33,944 EUR +0,96% (13.03.2017, 09:10)



Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:

33,525 EUR (10.03.2017)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (13.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) unter die Lupe.innogy habe einen gelungenen Start hingelegt. Im ersten Jahr der Eigenständigkeit vermelde das Unternehmen solide Gewinne. Für 2017 erwarte Vorstandschef Peter Terium sogar eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse. An der Börse kämen die Zahlen gut an, das Wertpapier zähle zu den stärksten Werten im MDAX.Mit den Erneuerbaren Energien, dem Vertrieb und den Netzen habe RWE das Zukunftsgeschäft in innogy gebündelt. Im Gegensatz zur Mutter habe die Tochter 2016 ein positives Nettoergebnis von 1,5 Mrd. Euro erreicht. Das EBITDA sei zwar um 7% auf 4,2 Mrd. Euro gesunken. Trotzdem könne eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie ausgeschüttet werden - das entspreche etwa einer Rendite von 4,7%."Wir stellen unter Beweis, dass Innogy ein stabiler, dividendenstarker Titel ist", so Terium. Die Ziele habe man genau erreicht. Für 2017 peile Terium beim EBITDA ein Plus von 4,8% auf rund 4,4 Mrd. Euro an. Bei steigenden Gewinnen sollte dann auch die Dividende weiter deutlich steigen. Hintergrund: Die Mutter sei finanziell von den regelmäßigen, hohen Ausschüttungen der Tochter abhängig.Wer ein stabiles Investment mit hoher Dividende sucht, ist mit der innogy-Aktie gut beraten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2017)