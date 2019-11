Kursziel

innogy-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 42,90 Underperform Credit Suisse Wanda Serwinowska 07.11.2019 44,00 Neutral UBS AG Sam Arie 14.10.2019 39,50 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 02.10.2019 41,20 Verkaufen DZ BANK Werner Eisenmann 05.09.2019 37,00 Equal weight Barclays Capital Peter Crampton 27.08.2019 38,40 Market-perform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 16.08.2019 42,00 Neutral J.P. Morgan Christopher Laybutt 16.08.2019 36,80 Hold Jefferies & Company Ahmed Farman 09.08.2019 40,00 Sector Perform RBC Capital Markets John Musk 09.08.2019

Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen rund 22 Millionen Kunden. Diesen wolle das Unternehmen innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Das Energieunternehmen verbindet das breite Know-how seiner Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (27.11.2019/ac/a/d)







Die innogy SE wird am 28. November die Zahlen zum 3. Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der innogy-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Mit einem ersten Signal für den im Zuge der Zwangsabfindung von E.ON zu zahlenden Preis rechne Analyst Sam Arie im Dezember. Experten hätten letztlich einen Aufschlag von 10 bis 15 Euro je Aktie auf den volumengewichteten Kurs vor der Bekanntgabe des Squeeze-out von etwa 42,90 Euro für möglich gehalten. Bis dahin könnten jedoch Jahre ins Land gehen, schrieb der Experte in einer Studie vom 14. Oktober.Eine der niedrigsten Kursprognosen für innogy kommt dagegen von der britischen Investmentbank Barclays, die die Aktie des Energieunternehmens von "underweight" auf "equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber auf 37 Euro belassen hat. Analyst Peter Crampton habe in einer am 27. August vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versorgern auf die anstehende Aufspaltung des Ökostromanbieters verwiesen. Außerdem habe sich die Aktie im Vergleich zum Sektor im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlich entwickelt.Darüber hinaus hat die Schweizer Bank Credit Suisse innogy mit "underperform" und einem Kursziel von 42,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Versorger dürfte im kommenden Jahr vom Kurszettel verschwinden, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am 14. Oktober vorliegenden Studie. Bei einer vollständigen Integration in E.ON dürften die erwarteten Synergien sich in höherem Maß materialisieren.