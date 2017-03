Mittelfristig zählen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die init-Aktie aber weiterhin zu ihren Favoriten. Die Experten würden raten jedoch, zunächst den Ausblick für 2017 abzuwarten. Sofern die init-Aktie sich im Kurs weiter abschwäche, wolle Greschner seinen privaten Anteil ausbauen und selbst eigene Aktien kaufen. Das könnte dann ein idealer Einstiegszeitpunkt sein. INIT sei ein Familienunternehmen. Die Familie denke sehr langfristig und nehme ein schwächeres Jahr durchaus in Kauf, um sich langfristig im Markt ideal zu positionieren. (Analyse vom 22.03.2017)



Börsenplätze init-Aktie:



XETRA-Aktienkurs init-Aktie:

13,82 EUR -1,11% (22.03.2017, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

13,811 EUR -1,22% (22.03.2017, 10:57)



ISIN init-Aktie:

DE0005759807



WKN init-Aktie:

575980



Ticker-Symbol init-Aktie:

IXX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol init-Aktie:

IVTFF



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- und elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) Verkehrsbetriebe seit 1983 dabei, den Öffentlichen Personenverkehr attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten. Durch mehr als 400 erfolgreich realisierte Projekte verfügt init über ein außergewöhnliches Verständnis für die Anforderungen des ÖPNV. Auf der Basis dieser Erfahrung konnte man ein integriertes Produktspektrum entwickeln, das alle wichtigen Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens abdeckt. (22.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) unter die Lupe.Der Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen habe nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2016 einen Umsatz von 108,6 Mio. Euro und ein EBIT von 11,6 Mio. Euro erzielt. In diesem Ergebnis seien allerdings positive Einmaleffekte aufgrund der Übernahme der iris GmbH enthalten, die im Jahr 2016 erstmals vollkonsolidiert worden sei.Das Unternehmen sei ein Hersteller von Sensorkomponenten und Produkten für die automatische Personenzählung in Bussen und Bahnen. Durch die Aufwertung der Altanteile habe sich ein Sondereffekt beim EBIT von 4,7 Mio. Euro ergeben. Im Wesentlichen habe INIT die Ziele für das Jahr 2016 erreicht. Positiv am Jahresabschluss 2016 sei das Volumen an neuen Aufträgen im Volumen von 128,7 Mio. Euro nach 67,2 Mio. Euro im Vorjahr. Das sei der zweithöchste Wert in der Firmengeschichte.Wie den Experten INIT-Chef Gottfried Greschner im Hintergrundgespräch mitteile, zeige sich die Nachfrage in Deutschland und Nordamerika sehr robust. In Asien würden die Karlsruher noch auf ihren Erstauftrag warten. "Wir sind in Asien in 2012 gestartet und befinden uns nun im 5. Jahr. In den USA haben wir uns 7 Jahre für die erste Beauftragung gedulden müssen. In Asien sind wir mit einem Pilotprojekt aktiv", sage Greschner. Früher oder später dürfte INIT einen Auftrag in Asien erhalten. Das Auftragspotenzial liege in diesem Fall bei mehr als 100 Mio. Euro, verteilt über mehrere Jahre. Der adressierbare Markt für INIT in Asien liege im oberen dreistelligen Millionenbereich.Im Jahr 2017 dürfte das Unternehmen weiter wachsen und deutlich mehr als 110 Mio. Euro umsetzen. 2016 habe die EBIT-Marge bereinigt um positive Einmaleffekte bei mehr als 6% gelegen. 2017 rechnen die Experten von "Vorstandswoche.de" indes lediglich mit einer EBIT-Marge von 5% plus X. Das würde einem EBIT von ca. 6 Mio. Euro entsprechen. Die Gründe für die schwächere Marge in diesem Jahr seien vielfältig. Der Aufbau des Geschäfts in Asien koste weiterhin Geld und belaste das Ergebnis. HanseCom Public Transport Ticketing Solutions GmbH, die im Herbst 2016 gekauft worden sei, arbeite noch mit einem negativen Ergebnis.Der wesentliche Punkt für die schwächere Ergebnisentwicklung in diesem Jahr seien aber deutlich steigende Kosten für Forschung und Entwicklung, die nicht aktiviert würden, sondern direkt als Kosten verbucht würden. "Wir befinden uns in einer digitalen Umbruchphase und müssen uns entsprechend aufstellen", sage Greschner. Habe der Aufwand für Forschung und Entwicklung in früheren Jahren lediglich bei rund 2 Mio. Euro gelegen, sei dieser im Jahr 2016 auf rund 4 Mio. Euro geklettert und werde sich 2017 weiter erhöhen. Die neue Ausrichtung koste in Bezug auf das Handy-Ticketing zunächst Geld. "Wir sehen für digitale Lösungen eine sehr starke Nachfrage. Unser Ziel ist, den Verkehrsbetrieben eine integrierte Lösung inklusive Technologie aus einer Hand anzubieten", erkläre Greschner. Vom Leitsystem über die Software (Ticketing, Zählsysteme) sollten die Verkehrsbetriebe eine einheitliche Lösung erhalten. Die integrierte Lösung erspare den INIT-Kunden Zeit und Geld. INIT stelle sich damit als SAP der Verkehrsbetriebe auf. Das Lösungsgeschäft werde lediglich um die Hardware ergänzt, die INIT weiterhin liefern werde. "Mit dieser Positionierung sind wir der einzige Anbieter, der Verkehrsbetrieben eine einheitliche Lösung anbieten kann", bilanziere der Firmenchef. Die ebenfalls in Deutschland börsennotierte IVU sei für Greschner im Übrigen kein ernstzunehmender Wettbewerber, auch wenn INIT ab und an auf IVU im Markt treffe. Nach dem Übergangsjahr auf der Ergebnisseite könnte INIT im Jahr 2018 auch beim Ertrag wieder voll durchstarten. Greschner halte eine Rückkehr zu EBIT-Margen von ca. 10% im nächsten Jahr durchaus für möglich. Dann würden die Kassen wieder ordentlich klingeln.INIT werde derzeit an der Börse mit rund 140 Mio. Euro kapitalisiert. Auf Basis der Zahlen für 2017 sei die init-Aktie natürlich recht hoch bewertet. Zudem könnte der eine oder andere Marktteilnehmer über die Prognose für dieses Jahr enttäuscht sein. Positiv: Aktuell liege die Dividendenrendite bei 1,7%.