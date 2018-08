Einwanderung wirkt sich auf die einheimische Bevölkerung aus durch Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt, die Schaffung von Arbeitsplätzen und durch die öffentlichen Finanzen. Die neue Studie untersucht die Gesamteffekte auf gut und schlecht ausgebildete Einheimische in 20 Industriestaaten der Organisation OECD. Sie berücksichtigt Unterschiede bei Einheimischen und Zuwanderern bei den Löhnen, bei der Arbeitslosenrate, bei den Leistungen für Arbeitslose und bei anderen öffentlichen Ausgaben.



Artikel



Battisti, Michele, Gabriel Felbermayr, Giovanni Peri und Panu Poutvaara, "Immigration, Search, and Redistribution: A Quantitative Assessment of Native Welfare", Journal of the European Economic Association, Oxford University Press, 2018, 1137-1188 (30.08.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Wer gewinnt und wer verliert bei Einwanderung? "In der Mehrheit der Industrieländer haben sowohl die schlecht ausgebildeten Einheimischen gewonnen als auch die gut ausgebildeten Einheimischen", sagt ifo-Forscher Panu Poutvaara, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die er geschrieben hat zusammen mit Gabriel Felbermayr, dem Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft sowie den Forschern Michele Battisti und Giovanni Peri. "Gleichwohl, Einwanderungsströme der letzten Jahre haben eine Tendenz, Gewinner und Verlierer zu erzeugen. In einem pessimistischen Szenario, in dem alle Neuankömmlinge schlecht ausgebildet sind, verlieren die einheimischen Geringverdienenden, und es gewinnen die Gutbezahlten. Obwohl die Zuwanderung den Wohlstand im Großen und Ganzen verbessert, ist es daher wichtig, auf die Verteilungswirkung zu achten und jenen zu helfen, die am Arbeitsmarkt verlieren", sagt Poutvaara. Er ist Leiter des ifo Zentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung.