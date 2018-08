Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Um negative Folgen der schrumpfenden Bevölkerung mittelfristig zu vermeiden, bedarf es starker Steigerungen der Produktivität und einer grundlegenden Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung. Das ergibt sich aus Berechnungen der Niederlassung Dresden des ifo Instituts.



Die großen Herausforderungen sind kurzfristig vor allem ein Mangel an Arbeitskräften und mittelfristig Finanzierungsprobleme in der umlagefinanzierten Rentenversicherung. Sie lassen sich weder durch stärkere Zuwanderung noch durch mehr Geburten vermeiden. Denn alle Berechnungen gehen von einer starken Schrumpfung der Bevölkerung in Deutschland aus, bei gleichzeitiger Alterung. Derartige Schätzungen sind möglich, weil die Entwicklung der kommenden Jahrzehnte zu einem erheblichen Teil durch die Vergangenheit bestimmt ist: Wenn zu wenig Kinder geboren werden, gibt es mit zeitlicher Verzögerung auch zu wenig Eltern, so dass dann nochmals weniger Kinder geboren werden, also zu wenig Enkel. (29.08.2018/ac/a/m)





