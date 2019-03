Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex für März wartete zum Wochenauftakt mit einer Überraschung auf, so die Analysten von Postbank Research.Das vorläufige GfK-Konsumklima für Deutschland im April sei von (revidiert) 10,7 auf 10,4 Punkte gesunken. Trotz der für diesen Indikator vergleichsweise deutlichen Bewegung liege das Konsumklima damit weiterhin auf einem Niveau, das mit einem soliden Wachstum des privaten Verbrauchs in Deutschland vereinbar sei.Bei den heute anstehenden Februar-Daten zu den Baubeginnen und -genehmigungen in den USA gehen würden die Analysten von Postbank Research in annualisierter Rechnung jeweils von einer moderaten Beschleunigung auf 1.250 beziehungsweise 1.350 Tsd. Einheiten ausgehen. Dies würde aber weder die entstandene Lücke zwischen beiden Zeitreihen schließen, noch darauf hindeuten, dass die Bautätigkeit in den USA nachhaltig wieder stärker Fahrt aufnehme. Sorgen, dass die Bauaktivitäten die wirtschaftliche Dynamik in den USA insgesamt belasten könnten, wären vor diesem Hintergrund aber ebenso wenig angebracht. (26.03.2019/ac/a/m)