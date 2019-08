Hierzu bedürfe es nämlich nur noch eines neuerlichen Rückgangs des BIP im 3. Quartal. Denn heute Morgen habe Destatis bestätigt, dass das deutsche BIP im 2. Quartal um 0,1% gegenüber der Vorperiode gesunken sei. Dabei seien erstmals auch Detaildaten bekannt gegeben worden. Demnach seien im Vorquartalsvergleich positive Impulse aus dem Inland gekommen. Der private Verbrauch sei um 0,1% gesteigert worden, der Staatskonsum um 0,5%. In Ausrüstungen seien 0,6% mehr investiert worden als in der Vorperiode. Dagegen hätten die Bauinvestitionen um 1,0% nachgegeben, was aber als Gegenbewegung auf einen auch witterungsbedingt sehr starken Anstieg im 1. Quartal zu werten sei. Einen positiven Wachstumseffekt hätten die Lagerinvestitionen ausgeübt. Sie hätten 0,3 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beigesteuert. Die Außenwirtschaft habe das BIP-Wachstum deutlich gebremst. Während die Importe leicht um 0,3% nachgegeben hätten, seien die Exporte um 1,3% gefallen. Dies habe die Wachstumsrate des BIP um 0,5 Prozentpunkte gedrückt. Die derzeitige deutsche Konjunkturschwäche sei damit in erster Linie eine Folge der vielfältigen Belastungen auf der außenwirtschaftlichen Seite. Gleichwohl bestehe durchaus ein nicht unerhebliches Risiko, dass diese in zunehmendem Maße auch die binnenwirtschaftliche Nachfrage belasten könnten.



Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die US-Auftragseingänge langlebiger Güter, wie gestern gemeldet worden sei, im Juli um 2,1% und damit stärker als erwartet gestiegen seien. Dies sei aber fast ausschließlich einem kräftigen Plus bei den Flugzeugbestellungen zu verdanken gewesen. Ohne den volatilen Transportsektor hätten die Orders um 0,4% nachgegeben und die Erwartungen verfehlt.



Im weiteren Verlauf des heutigen Tages stünden keine relevanten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Bonn (www.aktiencheck.de) - Der gestern veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex für August unterbot die ohnehin gedämpften Erwartungen deutlich, so die Analysten von Postbank Research.Er sei um 1,5 auf 94,3 Punkte gefallen. Ein marginal schwächeres Ergebnis sei zuletzt Ende 2012 verzeichnet worden, inmitten der Rezession vom Winterhalbjahr 2012/13. Angeführt worden sei die Stimmungsverschlechterung diesmal von der Lagekomponente, die um 2,3 auf 97,3 Punkte gesunken sei. Der ifo-Erwartungsindex sei im August zwar nur um 0,8 Punkte gefallen, liege mit 91,3 Punkten aber nunmehr auf einem Zehn-Jahrestief und zeige vor allem noch keine Anzeichen einer Trendwende. Auch in der sektoralen Betrachtungsweise suche man vergeblich nach positiven Signalen. In allen vier Sektoren (Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen, Handel und Baugewerbe) habe unter dem Strich eine Stimmungsverschlechterung gestanden. Dabei sei die Stimmung im Baugewerbe allerdings immer noch sehr gut, während das Verarbeitende Gewerbe nach wie vor das Schlusslicht bilde. Leider verdichte sich dabei der Eindruck, dass dessen Probleme die anderen Sektoren zunehmend beeinträchtigen würden. Vor diesem Hintergrund würden die leisen Hoffnungen weiter schwinden, dass Deutschland doch noch eine technische Rezession in diesem Jahr werde vermeiden können.