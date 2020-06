Bonn (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima für Deutschland bestätigte gestern die verhalten positiven Signale der Einkaufsmanagerindices vom Vortag, so die Analysten von Postbank Research.



Der Anstieg von 79,7 auf 86,2 Zähler habe die Erwartungen übertroffen. Getrieben worden sei dieser insbesondere von der Erwartungskomponente, die von 80,5 auf 91,4 Zähler nach oben gesprungen sei. Diese habe damit ihr Vor-Krisen-Niveau annähernd wieder erreicht. Hingegen habe sich die Einschätzung der aktuellen Lage durch die Umfrageteilnehmer nur leicht verbessert (+2,4 auf 81,3 Zähler). Mit Blick auf die Sektoren habe sich das Geschäftsklima auf ganzer Breite erholt. Die Pessimisten seien aber in allen Wirtschaftsbereichen weiterhin in der Mehrheit, wenngleich teilweise nur noch knapp.



Die jüngsten Stimmungsindikatoren für die deutsche (und europäische) Wirtschaft würden gemeinsam mit diversen Echtzeitindikatoren die Einschätzung untermauern, dass die Konjunktur inzwischen die Talsohle durchschritten habe und sich wieder auf dem aufsteigenden Ast befinde. Für Euphorie sei aber kein Platz: Die nach wie vor schlechte Lageeinschätzung des ifo-Index sei nur ein Beleg für den tiefen Absturz der deutschen Konjunktur im Zuge der Corona-Krise. Die deutliche Verbesserung der Geschäftserwartungen untermauere zwar die These einer kräftigen Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr, könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Weg zur "Normalität" lang und steinig sein dürfte. Vor diesem Hintergrund habe der EUR/USD gestern zeitweise eine Verschnaufpause in seinem jüngsten Aufwertungstrend eingelegt. (25.06.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.