Dennoch würden die Unternehmen optimistisch ins Jahr 2022 starten, und diese Stimmungsaufhellung gehe auf positivere Zukunftserwartungen zurück. Die Erwartungskomponente habe einen Sprung auf 95,2 Punkte gemacht, womit der Rückprall im Dezember infolge der damals herrschenden großen Verunsicherung über die Auswirkungen von Omikron wieder mehr als wettgemacht worden sei. Trotz täglicher Rekordinzidenzzahlen dominiere beim Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in sechs Monaten die Hoffnung, dass die gegenwärtigen Einschränkungen bald überwunden werden könnten.



Der ifo-Geschäftsklimaindex als prominentester Frühindikator für die deutsche Konjunktur folge damit den ebenfalls deutlich positiveren Vorgaben der ZEW-Umfrage und der Markit Einkaufsmanagerindices. Der deutsche Aktienmarkt habe von den positiven Umfragedaten profitiert: Dem DAX hätten sie am Vormittag geholfen, sich über der Marke von 15.100 Punkten zu stabilisieren, nachdem vor allem Sorgen wegen der bevorstehenden Zinswende der Fed und wegen geopolitischer Konflikte den Index gestern kurzzeitig sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gedrückt hätten.



Dem noch zaghaften Pflänzchen Stimmungsaufschwung würden kurzfristig durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die größten Gefahren drohen. Eine militärische Eskalation und massive Gegenmaßnahmen in Form vor allem wirtschaftlicher Sanktionen des Westens gegen Russland seien eine reale und konkrete Bedrohung. Die wirtschaftlichen Kollateralschäden wären auch für deutsche und europäische Unternehmen spürbar. Sollten die Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts erfolgreich sein, seien die Aussichten für einen kräftigen Aufschwung jedoch sehr gut. Das Auftragspolster der Industrie und die hohen Ersparnisse der Verbraucher böten Potenzial für Auf- und Nachholeffekte, für 2022 würden die Analysten daher ein BIP-Wachstum von 3,5% erwarten.



Die Stimmung in den deutschen Unternehmen habe sich zum Jahresauftakt überraschend deutlich verbessert. Der ifo-Geschäftsklimaindex klettere im Januar auf 95,7 Punkte, dies sei der erste Anstieg nach sechs Rückgängen in Folge. Die Einschätzung der Geschäftslage stehe zwar noch unter dem Eindruck der Belastungen am aktuellen Rand und sei daher nochmals zurückgegangen. Einen großen Sprung aufwärts hätten hingegen die Geschäftserwartungen gemacht. Die Unternehmen hätten offenbar die erste große Verunsicherung durch Omikron bereits hinter sich gelassen und würden deutlich optimistischer ins Jahr 2022 blicken. Sofern eine militärische Eskalation zwischen Russland und der Ukraine abgewendet werden könne, stünden die Aussichten für einen kräftigen Aufschwung im Jahr 2022 gut. (25.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute Vormittag hat das Münchner ifo-Institut aktuelle Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Demnach habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahresauftakt trotz vielfältiger Belastungsfaktoren deutlich aufgehellt. Das ifo-Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft habe sich im Januar auf 95,7 Punkte verbessert, nach sechs Rückgängen in Folge. Allerdings verharre das Stimmungsbarometer damit noch knapp unter dem Vorkrisenniveau. Vor dem Hintergrund der eher vorsichtigen Prognosen der zuvor befragten Analysten und Volkswirte müsse man von einer positiven Überraschung sprechen.