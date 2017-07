Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Höhenflug des ifo-Geschäftsklimas scheint keine Grenzen zu kennen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Allerdings sei nicht das Niveau des ifo-Index, sondern das Ausmaß seiner Veränderung für den weiteren Konjunkturverlauf entscheidend. Selbst mit einer Stimmungseintrübung bleibe das Bild für die deutsche Wirtschaft weiterhin gut, auch wenn es nicht so positiv ausfalle, wie es das euphorische ifo Niveau andeuten würde. Auf dieser Grundlage, aber auch aufgrund der anhaltend guten globalen Konjunktur sei eine erneute leichte Verbesserung des BIP-Wachstumsausblicks für Deutschland zu erwarten. So gehe die IKB nun von einem kalenderbereinigten BIP-Wachstum von 1,9% für 2017 aus. (25.07.2017/ac/a/m)





