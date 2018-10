Dresden (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der ostdeutschen Wirtschaft verbesserte sich im Oktober wieder, nachdem in den beiden Monaten zuvor ein Rückgang zu verzeichnen war, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe stieg die Stimmung im Oktober leicht, rangiert aber weiterhin deutlich unter dem Stimmungshoch vom April dieses Jahres. Die Befragungsteilnehmer hoben ihre Lageeinschätzungen und Geschäftserwartungen etwas an. Die Kapazitätsauslastung blieb derweil annähernd unverändert.Im ostdeutschen Großhandel stieg die Stimmung kräftig. Die befragten Großhändler äußerten sich deutlich zufriedener über ihre laufenden Geschäfte. Ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate verbesserte sich ebenfalls. Im ostdeutschen Einzelhandel kühlte sich das Geschäftsklima spürbar ab. Die Befragungsteilnehmer äußerten sich weniger zufrieden über ihre laufenden Geschäfte, und ihre Geschäftserwartungen wurden abermals pessimistischer.Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe erreichte das Geschäftsklima ein neues Allzeithoch. Maßgeblich hierfür waren die Lageeinschätzungen der Befragungsteilnehmer, die ebenfalls einen neuen Rekordwert erreichten. Die Geschäftserwarungen verbesserten sich ebenfalls leicht. (30.10.2018/ac/a/m)