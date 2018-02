Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Er war erwartet worden und er kam sogar stärker: der Rückgang des ifo Geschäftsklimas, so die Analysten der DekaBank.Das müsse nicht beunruhigen. Im Gegenteil, eine realistischere Sichtweise halte damit Einzug. Dass dies jetzt passiere, könne mit drei Katalysatoren zu tun haben: US-Zinswende, US-Protektionismus und Koalitionsvertrag.Aktuell würden sich jedoch die Weltwirtschaft, wie auch die deutsche Binnenkonjunktur in einer robusten Verfassung präsentieren. Der Aufschwung sei daher noch nicht am Ende. (22.02.2018/ac/a/m)