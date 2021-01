Dabei sei die Erwartungskomponente am aktuellen Rand von nach oben revidierten 93,0 auf nun 91,1 Zähler gefallen. Die Lagebeurteilung habe sich im Januar auf lediglich 89,2 Punkte verschlechtert. An dieser Stelle würden sich sehr klar die Belastungen der deutschen Ökonomie durch die aktuellen Maßnahmen im Kampf gegen das neue Coronavirus zeigen. Der erneute Lockdown scheine derzeit in der Tat ganz offenkundig vor allem die Stimmung im Handel und bei den Dienstleistungsunternehmen zu dämpfen.



Die Geschäftserwartungen hätten sich zum Start des neuen Jahres zwar ebenfalls abgeschwächt, die entsprechende Zeitreihe notiere aber noch immer recht klar oberhalb der Lagebeurteilung. Somit könne also auch weiterhin festgehalten werden, dass die befragten Firmen auf eine Besserung der Lage in den kommenden sechs Monaten setzen würden. Diese Tatsache lasse sich zweifelsohne damit erklären, dass die deutsche Wirtschaft an den Erfolg der Impfkampagne glaube. Folglich bestehe bei den Unternehmen auch weiterhin die Hoffnung auf ein nachhaltiges Anziehen der ökonomischen Aktivität im Laufe des Jahres 2021.



Allerdings müsse schon festgehalten werden, dass die aktuellen Angaben zum ifo-Geschäftsklimaindex einen weiteren Beleg dafür liefern würden, dass die deutsche Konjunktur im 1. Quartal 2021 wieder vor großen Herausforderungen stehe. Diese Entwicklung passe zwar in das grundsätzliche Bild, welches die Finanzmärkte momentan von der konjunkturellen Lage in Deutschland hätten, dennoch sei der Euro nach der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen zum ifo-Geschäftsklimaindex unter gewissen Druck geraten. Die Marke von 1,2150 USD pro EUR sei damit wieder in den Fokus gerückt. Das FX-Segment sei folglich in bestimmten Ausmaß negativ von den Daten überrascht worden. Auch dem DAX hätten die Angaben nach einem zunächst positiven Start in die neue Handelswoche keine zusätzlichen Impulse liefern können. Die von vielen Marktteilnehmern zügig erhoffte Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten dürfte nach den neuen Daten des ifo-Institutes nun wohl eher etwas schwieriger werden.



Die aktuellen Daten zum ifo-Geschäftsklima würden eine weniger freundliche Stimmung in der deutschen Wirtschaft anzeigen. Der erneute Lockdown sei sicherlich ein belastender Faktor. In jedem Fall würden die aktuellen Zahlen aus München zur Einschätzung passen, dass das 1. Quartal nicht einfach werde. Die Unternehmen in Deutschland würden aber offenkundig auch weiterhin auf den Erfolg der Impfkampagne setzen. (25.01.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Institut in München hat vor wenigen Minuten die aktuellen Ergebnisse zu seiner Befragung der Unternehmen in Deutschland veröffentlicht, an der ungefähr 9000 Betriebe teilnehmen, so die Analysten der Nord LB.Der sehr wichtige Stimmungsindikator für die deutsche Volkswirtschaft präsentiere sich zum Start des Jahres 2021 unfreundlicher als noch im Dezember 2020. Damit sei grundsätzlich zu rechnen gewesen. In Zahlen gesprochen habe sich im Berichtsmonat Januar eine Abschwächung der Headline-Zeitreihe auf nun 90,1 Punkte gezeigt. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Januar also doch noch etwas stärker abgeschwächt, als die überwiegende Mehrzahl der interessierten Beobachter erwartet habe.