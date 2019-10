Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex verharrt im Oktober mit 94,6 Punkten auf dem niedrigen Vormonatsniveau, so die Analysten der Nord LB.



Vor dem Hintergrund der eigentlich positiven Meldungen zum Handelskrieg und zum Brexit sowie der erneuten geldpolitischen Lockerung der EZB sei der nur leichte Anstieg der Geschäftserwartungen Ausdruck einer ausgeprägten Vorsichtshaltung in den deutschen Chefetagen. In immer mehr Unternehmen würden die negativen Auswirkungen der aktuellen Konjunkturschwäche ankommen, was sich in der schlechteren Lageeinschätzung widerspiegele. Der Abschwung setze sich im zweiten Halbjahr fort. Dies werde den Druck auf die Fiskalpolitik erhöhen, sich aktiver gegen den Abschwung zu stemmen und vor allem endlich mehr für eine Stärkung der Wachstumskräfte z.B. über höhere Investitionen zu tun. (25.10.2019/ac/a/m)



