Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar überraschend deutlich verbessert, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 92,4 Punkte geklettert und damit den höchsten Stand seit dem Beginn des zweiten Lockdowns im November. Die Geschäftserwartungen würden deutlich positiver gesehen, aber auch die Lage werde weniger pessimistisch als in den Vormonaten beurteilt. Die Industrie erweise sich dank einer anziehenden globalen Nachfrage weiter als Fels in der Brandung. Deutliche Lieferverzögerungen und eine Knappheit bei Containern seien sogar bereits auszumachen. Wegen der Belastungen für Handel, Gastgewerbe und Dienstleister falle der Start ins Jahr zwar insgesamt gedämpft aus. Dank einer im Frühjahr anziehenden Dynamik bleibe aber ein Wachstum von gut 3% in Reichweite! (22.02.2021/ac/a/m)



