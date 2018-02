Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Verlust an Arbeitsplätzen in weniger wettbewerbsfähigen Unternehmen kann durch die Schaffung von neuen Jobs in wachsenden Firmen ausgeglichen werden, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das zeigt eine neue Untersuchung von ifo Dresden. "Durch eine größere Anzahl derartiger Gazellen könnte auch die kleinteilige Unternehmensstruktur in den ostdeutschen Bundesländern überwunden werden, die als ein wesentliches strukturelles Defizit angesehen wird", fügt Ragnitz hinzu. "Denn das Schrumpfen und Wachsen von Unternehmen ein normaler Bestandteil der Abläufe in einer marktwirtschaftlichen Ordnung."Den vollständigen Beitrag von Christian Ochsner und Joachim Ragnitz mit dem Titel "Mit Gazellen gegen Arbeitsplatzverluste? Eine Analyse schnell wachsender Unternehmen in Ostdeutschland" finden Sie in Heft 01/2018 der Zeitschrift "ifo Dresden berichtet", welches heute erschienen ist. Die Beiträge des Heftes können kostenfrei unter www.cesifo-group.de/dresdenberichtet herunter geladen werden. (19.02.2018/ac/a/m)