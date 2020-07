Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Unter den deutschen Exporteuren macht sich vorsichtiger Optimismus breit, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die ifo Exporterwartungen der Industrie sind im Juli von minus 2,2 auf plus 6,9 Punkte gestiegen. Die Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt der deutschen Exportwirtschaft zugute.



Einer der größten Gewinner war die Autobranche. Nach sehr schwierigen Monaten dürfte das Exportgeschäft wieder gut anlaufen. Auch in der Elektroindustrie ist die Zuversicht wieder zurückgekehrt. Gleiches gilt für die chemische Industrie. Im Maschinenbau hat der Pessimismus merklich abgenommen, steigende Umsätze werden aber noch nicht erwartet. Weiterhin schwierig ist der Exportmarkt für die Bekleidungs- und Lederwarenindustrie. (Pressemitteilung vom 27.07.2020) (28.07.2020/ac/a/m)



