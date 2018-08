München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren bessert sich, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach dem deutlichen Einbruch im Juli erholten sich die Exporterwartungen in der deutschen Autoindustrie deutlich. Nach vorerst abgewendeten Zöllen planen die Autobauer wieder mehr zu exportieren. Mehr Exporte erwarten auch die Unternehmen der Pharmabranche und die Hersteller von Druckerzeugnissen. Eine gedämpftere Stimmung zeigte sich hingegen in der Metallbranche, der Elektroindustrie sowie im Maschinenbau. Gleiches gilt auch für die Textil- und Bekleidungsindustrie.Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts (28.08.2018/ac/a/m)