Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich merklich eingetrübt, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Die ifo Exporterwartungen der Industrie sind im September auf -5,2 Saldenpunkte gefallen, von -2,3 Saldenpunkten im August. Die leichte Erholung im August war nur von kurzer Dauer. Ein möglicher harter Brexit wirft seine Schatten voraus. Im Moment gibt es von der Weltwirtschaft kaum positive Signale für die deutschen Exporteure.



Nachdem die Chemische Industrie im August noch merklich optimistisch war, musste sie nun einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Sie erwartet kaum noch Zuwächse beim Exportgeschäft. Ein Grund hierfür war die angespannte Situation im Nahen Osten. Ähnliches gilt für die Branche der Gummi- und Kunststoffwaren. Die Elektrotechnik erwartet sinkende Umsätze im Auslandsgeschäft. Die Exporterwartungen hier waren zuletzt 2009 so pessimistisch. Unter den wenigen Lichtblicken in diesem Monat waren die Textil- und die Getränke-Hersteller. (25.09.2019/ac/a/m)



