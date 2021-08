Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung merklich verschlechtert, so das ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Einen deutlichen Dämpfer bei den Exporterwartungen musste die Elektroindustrie verkraften. Es werden jedoch weiterhin steigende Auslandsumsätze erwartet, wenn auch weniger stark. Auch in der Nahrungsmittelindustrie gaben die Erwartungen deutlich nach. Sie rechnet eher mit stagnierenden Umsätzen. Gleiches gilt für die Möbelindustrie, wo die Euphorie der vergangenen drei Monate verflogen ist. Die Automobilindustrie hingegen erwartet eine größere Dynamik beim Auslandsgeschäft. Auch in der Papierindustrie zeigen sich die Unternehmen wieder optimistisch.Clemens FuestPräsident des ifo InstitutsAnsprechpartner: Klaus Wohlrabe - Tel. 089/ 9224-1229 - Wohlrabe@ifo.de (26.08.2021/ac/a/m)