München (www.aktiencheck.de) - Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen hat auf hohem Niveau etwas nachgelassen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank im März auf 109,4 Punkte von 110,6 Punkten im Vormonat. Die große Einstellungsdynamik des letzten Jahres hat sich damit etwas abgeschwächt.



In allen vier Branchen ist die Einstellungsbereitschaft gesunken. Nach einem zuletzt nahezu ungebremsten Anstieg nimmt die Industrie bei Neueinstellungen etwas das Tempo heraus. Gleiches gilt für das Bauhauptgewerbe. Im Handel und Dienstleistungssektor gab das Beschäftigungsbarometer deutlich nach. Es werden jedoch weiterhin Mitarbeiter gesucht. (29.03.2017/ac/a/m)





