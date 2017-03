Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie befürchtet neue Zölle durch die USA, aber nur geringe Auswirkungen auf ihre Umsätze, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gleichwohl ist eine gewisse Produktionsverlagerung in die USA denkbar. Rund 46 Prozent der Industrie-Unternehmen gaben an, in die USA zu exportieren. Von diesen gehen wiederum 21 Prozent davon aus, dass sie als Folge der neuen US-Handelspolitik mehr in den USA herstellen werden. Weitere gut sieben Prozent der in den USA bereits tätigen Unternehmen erklärten, dass sie eine (weitere) Niederlassung in den USA gründen werden. In Summe planen also knapp 28 Prozent der in den USA tätigen deutschen Unternehmen, ihre Wertschöpfung dort zu erhöhen.Etwa 38 Prozent der deutschen Industriefirmen betrachten die USA als wichtigen oder sehr wichtigen Exportmarkt. Es sind vor allem Großfirmen, denn sie beschäftigen 71 Prozent der Arbeitnehmer der Branche. Umgekehrt spielen die Importe aus den USA nur für 13 Prozent der Firmen eine wichtige oder sehr wichtige Rolle, sie beschäftigen 41 Prozent der Mitarbeiter. Für 14 Prozent der deutschen Industriefirmen sind die USA auch ein wichtiger oder sehr wichtiger Produktionsstandort; auch das sind vor allem Großunternehmen, denn sie beschäftigen 63 Prozent der deutschen Arbeitnehmer der Branche. (15.03.2017/ac/a/m)