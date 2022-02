München (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie kann mit den aktuellen Auftragsbeständen so lange produzieren wie nie zuvor, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näherese entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Sie reichen laut einer Umfrage des ifo-Instituts für die nächsten 4,5 Monate. "Das gab es noch nie seit wir diese Frage im Jahr 1969 zum ersten Mal gestellt haben. Die Auftragseingänge der vergangenen Monate konnten nicht abgearbeitet werden, weil den Unternehmen wichtige Vorprodukte und Rohstoffe fehlten", sagt Timo Wollmershäuser, der Leiter der ifo Konjunkturprognosen.



"Sollten sich die Engpässe in den kommenden Monaten auflösen, könnte die Produktion in der deutschen Industrie durchstarten", fügt er hinzu. "Das dürfte die Wirtschaftsleistung dann kräftig anschieben." Besonders groß ist der Auftragsbestand in der Autoindustrie (Hersteller und Zulieferer) mit einer geschätzten Produktionsdauer von 8,0 Monaten, im Maschinenbau (6,1 Monate) und bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten (5,0 Monate). Am wenigsten weit reichen die Aufträge der Drucker mit 1,9 Monaten. (10.02.2022/ac/a/m)





