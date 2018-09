XETRA-Aktienkurs ifa systems-Aktie:

Kurzprofil ifa systems:



Die ifa systems AG (ISIN: DE0007830788, WKN: 783078, Ticker-Symbol: IS8) wird im Open Market an der Börse Frankfurt geführt. Die Topcon Corp., japanisches Technologieunternehmen, hält über das Tochterunternehmen Topcon Medical Europe B.V. die Mehrheit der 51,92 der Aktien und ist ebenfalls öffentlich notiert (Börse Tokio 7732 TYO). Die ifa-Gruppe entwickelt, vertreibt und installiert im Wachstumsmarkt Health-IT Softwarelösungen und Komponenten speziell für Augenärzte und Augenkliniken weltweit. Im Mittelpunkt der Lösungen steht die Sicherstellung der optimalen Behandlung des Patienten.



Kernstück ist die auf Ophthalmologie, also die Augenheilkunde, spezialisierte elektronische Patientenakte, in der alle Einzelheiten der Untersuchungen und Behandlungen dokumentiert werden. Die Daten aus mehr als 480 ophthalmologischen Geräten von verschiedenen Herstellern können in die Software übertragen werden. Auf der Grundlage der erfassten Daten können die Ärzte Hinweise zu den jeweiligen Richtlinien, den Behandlungsmethoden und auch eventuellen Risiken bekommen. Verschiedene spezialisierte Datenbanklösungen ermöglichen zusätzlich die Archivierung und Auswertung von Bildern, Dokumenten und Daten. Sie sind damit häufig auch Bestandteil der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements oder werden für die Forschung genutzt.



Fachleuten zufolge wird dieser Nischenmarkt bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von über 6,2 Mrd. US-Dollar anwachsen. Das Unternehmen betreut Anwender in über 30 Ländern weltweit, die insgesamt 15.000 Arbeitsplatzlizenzen einsetzen und täglich mehr als 200.000 klinische Patientenfälle bearbeiten und verwalten. (14.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ifa systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rüdiger Holzammer von der BankM-biw AG:Rüdiger Holzammer, Aktienanalyst der BankM-biw AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der ifa systems AG (ISIN: DE0007830788, WKN: 783078, Ticker-Symbol: IS8).Zum ersten Halbjahr berichte die ifa systems AG (Vorjahr in Klammern): Umsatz: EUR 3,1 Mio. (EUR 3,3), EBIT: EUR 0,04 Mio. Schwarze Null (EUR -1,6 Mio.), EBITDA-Marge: 18,9% (-18,4%), Reduzierung aktivierter Eigenleistungen: von 2015 auf 2016 um ca. TEUR 800 und von 2016 auf 2017 um nochmals rd. TEUR 750. Der Halbjahresbericht 2018 lasse erkennen, dass die ifa systems die bittere Epoche der letzten beiden Jahre hinter sich lasse. Der Analyst sehe bereits Anzeichen positiver Geschäftsimpulse bei einem attraktiven Umsatz-Mix.Nachdem das Kerngeschäft Cash-positiv sei, werde die ifa systems in der Zukunft wieder in weitere Wachstumsfelder investieren. Aktuell werde in den Ausbau von Marketing/Vertrieb investiert und dieser im Einklang mit der neuen Ausrichtung und Schwerpunktsetzung organisiert. Die Kernkompetenzen der ifa systems: EPA in den bereits vorhandenen regionalen und internationalen Clustermärkten, in DACH, BENELUX und im Nahen-/Mittleren Osten; Bestehende internationale Referenz-Installationen würden aktiv mit Service-Erweiterungen, Updates und Upgrades betreut; Geräteschnittstellen/ Connectivity.Mit Umsetzung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen erlebe der Markt für Health-IT in Deutschland zurzeit eine Wiederbelebung. Das von den Kassenvereinen überwachte eHealth-Gesetz schreibe die Anbindung aller Teilnehmer im Gesundheitswesen bis zum Jahresende 2018 vor. Dieser Umstand sorge auch bei der ifa systems für eine hohe Auslastung, die über den Jahreswechsel hinausgehen werde. International installiere die ifa systems zurzeit Referenzkliniken in Peru und im Nahen Osten. Der Analyst erhöhe den fairen Wert um EUR 0,82 von EUR 6,45 auf EUR 7,27.