NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

83,49 USD +4,61% (15.09.2020, 22:00)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (16.09.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - iRobot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) charttechnisch unter die Lupe.Die dynamische Rally seit Ende März verdaue die iRobot-Aktie derzeit in Form einer klassischen Korrekturflagge. Dabei handele es sich klassischerweise um ein trendbestätigendes Kursmuster. In die gleiche Kerbe schlage auch einer der neueren Handelsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dieser verknüpfe das Konzept der Relativen Stärke mit Aspekten eines aktiven Money Managements. Letzteres werde über den Kelly-Faktor gewährleistet, der grünes Licht signalisiere und zudem bereits aus einer Flagge nach oben ausgebrochen sei. Oftmals seien solche Indikatorformationen Vorboten der äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Kursverlauf. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den gestern erfolgten Spurt über den Korrekturtrend seit Juli (akt. bei 79,81 USD) - verbunden mit dem diskutierten Flaggenausbruch - als prozyklisches Investmentkaufsignal definieren. Als Belohnung winke nun ein Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 89,26 USD. Langfristig ebne die Flaggenauflösung sogar den Weg für wieder dreistellige Notierungen des Papiers. Als Absicherung würden sich die Hochs bei knapp 79 USD anbieten. Ein solch enger Stop-Loss gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:70,31 EUR -0,28% (16.09.2020, 08:25)