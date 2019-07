NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Das US-Unternehmen müsse seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr eindampfen. Fortan erwarte iRobot ein Wachstum zwischen 10 und 14%. Als Grund für die schwache Entwicklung führe der Haushaltsrobotik-Spezialist den schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China auf. Anleger würden die Aktie nach Bekanntgabe der Q2-Ergebnisse abstrafen.Es sei nicht nur der Handelskonflikt, der iRobot zusetze, sondern auch der immense Konkurrenzdruck. Günstigere Anbieter aus Asien und Europa würden mittlerweile den Markt mit Saugrobotern fluten. Zwar stelle sich das US-Unternehmen breiter auf, z.B. mit dem Terra Mähroboter. Aber auch in diesem Segment schlafe die Konkurrenz nicht. Dort müsse sich iRobot bspw. mit Husqvarna messen. Anleger sollten die iRobot-Aktie vorerst auf der Watchlist verfolgen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:67,40 EUR -16,17% (24.07.2019, 12:45)