NASDAQ-Aktienkurs iQIYI-Aktie:

13,37 USD +2,62% (20.05.2021, 16:46)



ISIN iQIYI-Aktie:

US46267X1081



WKN iQIYI-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol iQIYI-Aktie:

IQ8



NASDAQ-Symbol iQIYI-Aktie:

IQ



Kurzprofil iQIYI:



iQIYI (ISIN: US46267X1081, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: IQ8, NASDAQ-Symbol: IQ) ist eine chinesische Online-Videoplattform mit Sitz in Peking, die am 22. April 2010 gestartet wurde. (20.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iQIYI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von iQIYI (ISIN: US46267X1081, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: IQ8, NASDAQ-Symbol: IQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die letzten Quartalszahlen von iQIYI würden zeigen, dass man nicht nur zurück auf Wachstumskurs sei, sondern, dass man auch seine Kosten im Griff habe. Man habe in den vergangenen Monaten an der Kostenkontrolle stark gearbeitet habe. Deshalb ist die iQIYI-Aktie im Plus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze iQIYI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iQIYI-Aktie:11,34 EUR +3,18% (20.05.2021, 16:34)