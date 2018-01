Mr Green

Wachstum

Am 22.12.2017 sah die Börsenübersicht laut Finanzen.net wie folgt aus:



09:26:05 - Stuttgart 5,11 EUR im Vergleich zum Vortag 5,09 EUR (+0,02 und +0,47%). Die Spanne beträgt 5,07 - 5,11.



18:46:30 - In Berlin sieht es wie folgt für das schwedische Online Casino aus: 5,26 EUR im Vergleich zum Vortag 5,24 EUR (+0,02+ und 0,34%). Die Spanne beträgt hier 5,10 - 5,27. Der Umsatz beträgt 500.



12:58:58 - In Frankfurt wurde +2,49% verzeichnet. Hier liegt Mr Green bei 5,15 EUR im Vergleich zu 5,03 EUR am Vortag (+0,13 und +2,49%). Die Spanne beträgt 5,15 - 5,16. Der Umsatz liegt bei 500.



13:35:29 - In London SETSqx erhielt Mr Green +2,45%. 52,25 SEK im Vergleich zu 51,00 SEK (+1,25 und +2,45%).



Im Heimatland verzeichnete die Aktie allerdings einen Abfall. In Stockholm (18:00:00) lagen die Werte bei 52,00 SEK im Vergleich zu 52,25 SEK am Vortag (-0,25 und -0,48%). Spanne ist 51,25 - 52,50. Umsatz: 134.546.



London und Stockholm in eigener Landeswährung.







Andere iGaming-Unternehmen ebenfalls im Wachstum

Auch andere Online Casinos und iGaming-Spielehersteller befinden sich im Wachstum. Die Evolution Gaming Group erzielte +133,66% im vergangenen Jahr (seit 27.12.2016). Evolution Gaming wurde 2006 gegründet und bietet eine Auswahl an - in der Branche bekannten - Live-Spielen an, darunter ein Mobile Live Casino und "Live Casino for TV".



Laut Statista lagen die Einnahmen der Glücksspiel-Branche im Ganzen im Jahr 2016 bei 137,5 Milliarden US-Dollar in den USA und 450 Milliarden US-Dollar weltweit. Diese Zahlen beziehen sowohl nicht-virtuelle Spielbanken als auch Online Casinos mit ein. (15.01.2018/ac/a/a)









