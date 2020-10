Börse Frankfurt-Aktienkurs iClick Interactive Asia-Aktie:

6,35 EUR +1,60% (13.10.2020, 09:16)



NASDAQ-Aktienkurs iClick Interactive Asia-Aktie:

7,66 EUR +0,92% (12.10.2020, 22:00)



ISIN iClick Interactive Asia-Aktie:

US45113Y1047



WKN iClick Interactive Asia-Aktie:

A2JP5S



Ticker-Symbol iClick Interactive Asia-Aktie:

I9CA



NASDAQ-Ticker-Symbol iClick Interactive Asia-Aktie:

ICLK



Kurzprofil iClick Interactive Asia Group Ltd:



iClick Interactive Asia Group Ltd (ISIN: US45113Y1047, WKN: A2JP5S, Ticker-Symbol: I9CA, NASDAQ-Symbol: ICLK) ist ein Technologieunternehmen für Online-Marketing mit Sitz in Hongkong. Die iClick Interactive Asia-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (13.10.2020/ac/a/n)







Hongkong (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bronte Capital Management Pty Ltd geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von iClick Interactive Asia ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd starten eine Short-Attacke gegen die Aktien von iClick Interactive Asia Group Ltd (ISIN: US45113Y1047, WKN: A2JP5S, Ticker-Symbol: I9CA, NASDAQ-Symbol: ICLK).Die Finanzprofis des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd mit Sitz in Bondi Junction, Australien, haben am 09.10.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,95% der iClick Interactive Asia-Aktien aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von iClick Interactive Asia:Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von 0,72% der iClick Interactive Asia-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze iClick Interactive Asia-Aktie: