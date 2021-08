(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. (10.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.Der Möbelversandhändler habe starke Zahlen präsentiert. So habe home24 seine Erlöse in Q2 um rund 40 Prozent steigern können - trotz der Wiedereröffnung von stationären Geschäften. Und: home24 konkretisiere seine Jahresprognose. Die home24-Aktie mache einen wahren Freudensprung.Nach einem umsatzstarken ersten Halbjahr habe home24 seine Zielspanne für den diesjährigen Umsatz etwas eingeengt mit Tendenz an das obere Ende. Währungsbereinigt wolle home24 nun um 28 bis 38 Prozent statt um 20 bis 40 Prozent wachsen. Mittelfristig habe man noch höhere Ziel im Visier, wie Konzernchef Marc Appelhoff erklärt habe: "Unser Ziel ist es, bis Ende 2023 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz auf Jahresbasis zu erwirtschaften."Auch künftig wolle Appelhoff seiner Strategie treu bleiben und verstärkt Neukunden für sein Unternehmen begeistern. Dafür nehme er auch eine vergleichsweise geringere Profitabilität in Kauf. "Wir wollen weiter wachsen, weil es im Online-Möbelbereich noch keinen klaren Marktführer gibt. Diese Position streben wir an, und deswegen reinvestieren wir."Zudem sei der Unternehmensboss zuversichtlich, dass das Potenzial des Online-Shoppings von Möbeln noch lange nicht ausgeschöpft sei: "Ich halte es nicht für unrealistisch, dass sich der Online-Möbelmarkt dahin entwickelt, wo Elektronik oder Fashion bereits sind." Der Möbelkauf im Internet zeige noch eine vergleichsweise niedrige Penetrationsrate - Luft nach oben sei definitiv drin.Die Zahlen seien top, der Ausblick stark - die Erholung im Grunde überfällig.Engagierte Anleger bleiben bei der home24-Aktie dabei und setzen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, da sich mit dem heutigen Kursanstieg auch das Chartbild aufgehellt hat, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)