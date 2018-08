XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.home24.de. (02.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - home24: Erst fulminantes IPO, dann Gewinnwarnung - AktienanalyseDie Hitzewelle in Deutschland beeinflusst die Geschäfte der Unternehmen ganz unterschiedlich - einer der Leidtragenden ist home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Da das außergewöhnlich warme Wetter spürbar auf die Nachfrage von großen Möbeln drücke, habe der Konzern, der wie HelloFresh aus dem Hause Rocket Internet stamme, seine Wachstumsprognose für das zweite Quartal deutlich gesenkt. Demnach werde das geschätzte Umsatzplus nur noch bei rund sechs bis acht Prozent liegen. Bisher habe Home24 ein Wachstum zwischen etwa 13 und 28 Prozent in Aussicht gestellt.Prompt sei es an der Börse in der Spitze prozentual zweistellig in den Keller gegangen. Damit sei ein Teil der seit dem Börsengang aufgelaufenen Gewinne wieder aufgezehrt worden. Zur Erinnerung: Mitte Juni habe Home24 ein fulminantes Debüt aufs Parkett gelegt. Der erste Kurs habe bei 28,50 Euro gelegen, nachdem die Aktien zu 23 Euro zugeteilt worden seien. In der Spitze sei es über die 30 Euro-Marke gegangen. Den Emissionserlös von 150 Mio. Euro wolle home24 in die Expansion stecken. Raum für Wachstum gebe es reichlich: Der reine E-Commerce-Anteil bei Möbeln in Deutschland liege erst bei rund fünf Prozent. Bereits in den kommenden ein bis zwei Jahren wolle home24 die Gewinnschwelle erreichen.