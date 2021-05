Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen.



home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (11.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Möbelhändlers home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Möbelversandhändlers Home24 werde am heutigen Dienstag förmlich nach unten durchgereicht. Mehr als 15 Prozent gehe es am späten Nachmittag nach unten auf 15,03 Euro. Damit sei die Aktie der mit Abstand größte Verlierer im SDAX Dabei habe ein starkes Europa-Geschäft dem Möbelversandhändler in den ersten drei Monaten ein kräftiges Umsatzplus beschert. Auch beim Bruttowarenwert und der Zahl an Kunden habe das Unternehmen gute Zahlen vorweisen können. Allerdings habe der Vorstand bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag auch vor höheren Möbelpreisen gewarnt, was auch an dem Stau auf dem Suez-Kanal liege. Zudem habe home24 trotz des hohen Wachstums lediglich seine bisherige Prognose bestätigt. An der Börse habe dies für die hohen Verluste gesorgt. Die seit Dezember im SDAX gelistete Aktie habe damit ihre jüngste Kurskorrektur fortgesetzt.Im ersten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresabschnitt währungsbereinigt um 64 Prozent auf 159 Millionen Euro gestiegen. Allerdings hätten die pandemiebedingten Schließungen im stationären Handel auf das Geschäft der brasilianischen Tochter Mobly gedrückt. Auch im Europa-Geschäft, das aus Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien bestehe, habe es einen leichten Knick gegeben: Weil vor allem Outlets, in denen home24 Retouren vermarkte, geschlossen geblieben seien, seien dort geringfügig Erlöse ausgeblieben.Unterdessen habe home24 die ersten drei Monate des Jahres dafür genutzt, neue Kunden zu gewinnen. Die Kosten für die Akquise seien saisonal höher, habe es gehei-en. "Wir wollen durch eine aggressivere Kundenakquise mehr Marktanteile gewinnen", habe home24-Chef, Marc Appelhoff, in einer Telefonkonferenz gesagt. Das Unternehmen investiere üblicherweise im ersten und dritten Quartal mehr Geld in Werbemaßnahmen, sodass die Profitabilität geringer ausfalle.Das sei einer der Gründe, warum der Vorstand seine Ziele für 2021 lediglich bestätigt habe - trotz des kräftigen Wachstums, das deutlich über der bisher angepeilten Prognosespanne liege. "Aufgrund der weiter bestehenden Unsicherheit für den restlichen Jahresverlauf im Kontext der Covid-19-Pandemie hält das Unternehmen diesen Korridor weiterhin für angemessen." Demnach solle der Umsatz währungsbereinigt um 20 bis 40 Prozent steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge solle zwischen null und zwei Prozent liegen.Aus charttechnischer Sicht sei die Aktie von home24 nun an eine wichtige Unterstützung herangelaufen, die unbedingt verteidigt werden müsse. Ansonsten drohen weitere deutliche Verluste, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)