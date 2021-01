Die Geschichte gebe einen weiteren Anhaltspunkt für die Entwicklung des US-Dollar. Wenn sich die US-Wirtschaft in der Vergangenheit aus einer Rezession hinausbewegt habe, sei der US-Dollar gefallen. So habe zum Beispiel der USD-Index von März 2009 bis März 2011 15% verloren. Nach einem schlimmen 3. Quartal 2020 erwarte der Fondsmanager eine weitere Erholung im Jahr 2021, da die Weltwirtschaft allmählich zur Normalität zurückkehre.



Die Politik könnte auch eine Rolle spielen. Während der ehemalige Präsident Trump Zölle befürwortet habe, werde der amtierende Präsident Biden wahrscheinlich davon absehen. In den vergangenen Jahren sei der US-Dollar gestiegen, wenn die USA Zölle eingeführt hätten. "Das Ausbleiben von Zöllen ist nicht durchweg nachteilig, aber es fällt ein potenzieller Kurstreiber weg. Darüber hinaus lieferte uns die erste Rede von Janet Yellen einen weiteren Hinweis. Während fast alle früheren US-Finanzminister einen "starken US-Dollar" lobten, sprach Janet Yellen von "marktbestimmten Wechselkursen". Insgesamt wird sich die neue US-Regierung weniger positiv auf den US-Dollar-Wechselkurs auswirken", befürchte Seurat.



Der Experte weise auch darauf hin, dass die US-Wirtschaft ein sehr großes Leistungsbilanzdefizit habe (fast 3% des BIP). Dies sei zum Teil auf das dramatische Handelsbilanzdefizit (fast 900 Mrd. USD pro Jahr) zurückzuführen, da die Importe die Exporte bei weitem übertreffen würden. Folglich müssten Unternehmen täglich US-Dollar verkaufen, um Fremdwährungen zu kaufen.



"Allerdings müssen wir fairerweise einräumen, dass auch einige positive Faktoren für den US-Dollar sprechen: Die Anleger haben sich bereits auf einen niedrigeren US-Dollar eingestellt. Einige Spekulanten nutzen deshalb FX-Futures und so sind die aktuellen Positionen auf den US-Dollar auf einem Allzeittief", sage Seurat. Die Nachfrage der Anleger lasse sich auch über die Optionsmärkte ableiten. Das Ergebnis sei dort das gleiche, wobei Call-Optionen teurer seien als Puts auf EUR/USD. "Dies könnte eine Abwertung des US-Dollar bremsen, da diese Positionen spekulativ sind und irgendwann in der Zukunft verkauft werden sollten. Zudem könnte der US-Dollar vom spektakulären Kursanstieg der US-Technologieaktien profitieren. Ausländische Investoren könnten daran partizipieren wollen und müssten dafür US-Dollar kaufen", so der Fondsmanager. Einen weiteren wichtigen positiven Faktor für den US-Dollar sehe er in der bemerkenswerten Outperformance der US-Wirtschaft gegenüber anderen Industrieländern. Dies könnte auch ausländisches Kapital in die USA locken.



"Alles in allem gehen wir davon aus, dass der Abwärtstrend für den US-Dollar noch nicht vorbei ist. Wir ziehen es vor, unsere auf US-Dollar lautenden Bestände wie Auslandsanleihen aus Schwellenländern oder US-Aktien abzusichern", fasse Seurat zusammen. (26.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Grund, warum Investoren so viel Zeit mit den Kursbewegungen des US-Dollar verbringen, ist kein großes Rätsel: "Der US-Dollar ist und bleibt die meistgehandelte Währung der Welt und somit hat sein Wert große Auswirkungen auf die meisten Finanzmärkte", sagt Gilles Seurat, Multi-Asset-Fondsmanager bei La Française Asset Management.Letztes Jahr während des Finanzcrashs im März sei der US-Dollar gestiegen und dann um mehr als 12% gefallen. Um zu wissen, wie die Entwicklung weitergehe, helfe ein Blick auf die Fundamentaldaten des US-Dollar."Der erste Indikator, auf den wir uns gerne stützen, ist die langfristige Bewertung, gemessen am realen effektiven Wechselkurs", so Seurat. Dieser Indikator helfe bei der Analyse, ob eine Währung im Vergleich zur Inflationsdynamik günstig sei. Auch wenn der US-Dollar bereits nachgegeben habe, liege er immer noch über seinem langfristigen Durchschnitt. Seurat sei sich sicher: "Investoren werden versucht sein, in Länder mit günstigerem Wechselkurs zu investieren. Zum Beispiel könnten US-Anleger in Europa oder Japan diversifizieren wollen. Dies wird ein negativer Faktor für den US-Dollar sein."