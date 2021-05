Die Zahlen von FuboTV seien fraglos sehr stark ausgefallen. Das Unternehmen wachse sowohl bei den Erlösen als auch bei den Nutzern im dreistelligen Prozentbereich. Die AKTIONÄR-Empfehlung wurde gestern vor den Zahlen sehr unglücklich ausgestoppt, bevor es zu einem starken Rebound kam. Anleger sollen die fuboTV-Aktie auf die Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (12.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fuboTV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von fuboTV Inc. (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streaming-Anbieter FuboTV habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe mit seinem Quartalsbericht auf ganzer Linie überzeugt und ein sehr starkes Wachstum bei seinen Abonnenten verzeichnet. Die Aktie notiere vorbörslich über 20 Prozent im Plus.Der Umsatz von FuboTV sei im vergangenen Quartal im Vorjahresvergleich um 135 Prozent auf 120 Millionen Dollar geklettert. Die Erlöse bei den Werbeanzeigen hätten 12,6 Millionen betragen, was einer Steigerung von 206 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.Die Zahl der Abonnenten habe sich gegenüber Q1 2020 auf 590.430 mehr als verdoppelt. Auch der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Nutzer habe um 20 Prozent auf 69,1 Dollar gesteigert werden können.CEO David Gandler habe im Anschluss von einem operativen Wendepunkt gesprochen. Trotz eines negativen saisonalen Trends habe das erste Quartal ein sequenzielles Umsatz- und Abonnentenwachstum verbucht, was von einer dauerhaften Änderung im Verbrauchverhalten hin zum Streaming spreche.Für das Gesamtjahr 2021 erwarte FuboTV Erlöse in der Range 520 bis 530 Millionen Dollar, was deutlich über dem Konsens liege (427 Millionen). Die Zahl der Abonnenten solle sich auf 830.000 bis 850.000 belaufen.