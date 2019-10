Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelsgespräche zwischen den USA und China sind in vollem Gange und zuletzt herrschte etwas mehr Zuversicht darüber, dass der Konflikt einer Lösung entgegensteuert, so die Analysten der Helaba.Zudem seien die Informationen noch vage und letztlich sei noch nichts in trockenen Tüchern. Ein neuerlicher Rückgang des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen sollte daher ins Kalkül gezogen werden. Gegenüber der Konsensschätzung würden die Analysten Enttäuschungspotenzial sehen. So würden die im Berichtsmonat rückläufigen sentix-Konjunkturerwartungen für Deutschland darauf hinweisen, dass das bisherige Stimmungstief vom August des Jahres getestet werden könnte.Auch in den USA stehe ein Stimmungsindikator im Kalender. Der Empire-State-Index gebe einen ersten Hinweis auf die Befindlichkeiten der Industrie. Im Verlauf der Woche werde diese erste Indikation aus der Region New York ergänzt durch das entsprechende Barometer der Region Philadelphia. Wesentliches Überraschungspotenzial gegenüber der durchschnittlichen Markterwartung machen wir nicht aus und so dürften die Zinssenkungserwartungen wohl Bestand haben, so die Analysten der Helaba. (15.10.2019/ac/a/m)