ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) bietet ihren rund 13 Millionen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Hardware für Mobilfunk, TV und viele weitere Bereiche des digitalen Lebens an. Dabei nimmt sie in Deutschland die Rolle des größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters ein. Sie versteht sich auf Basis ihres umfangreichen Porfolios als Digital-Lifestyle-Provider.



Im Kerngeschäft Mobilfunk liegt der Vertriebsfokus auf Tarifen und Services bei denen die freenet Group die Customer-Ownership erwirbt. Alle verfügbaren Netze werden angeboten. Dabei kann es sich um eigene Tarife oder um die Originaltarife der Netzbetreiber handeln. Um die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen zu bedienen, vertreibt die freenet Group einerseits online und andererseits offline, mit rund 6.000 Vertriebsstellen deutschlandweit, Mobilfunktarife und -optionen (vornehmlich in Dauerschuldverhältnissen) im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie.



Die Hauptmarke mobilcom-debitel setzt bei der Kundengewinnung und dem Bestandskundenmanagement ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Postpaid-Vertragsbeziehungen. Auch die Discountmarken klarmobil, freenetmobile, callmobile und debitel light vertreiben Postpaid-Kundenverträge. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier vorwiegend im No-Frills-Bereich.



Darüber hinaus bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets, Notebooks/PCs sowie Zubehör. Bei der Vermarktung von Apple-Produkten nimmt der Konzern mit der GRAVIS-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), eine herausragende Marktstellung ein.



Mit dem Markteintritt in das neue Geschäftsfeld TV und Medien ist seit 2016 außerdem modernes, hochauflösendes Digitalfernsehen in zwei technologischen Varianten Bestandteil des Produktportfolios - freenet TV im Bereich terrestrisches Fernsehen und waipu.tv im Bereich des IPTV-Entertainments.



Durch die Akquisition der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter für DVB-T2-HD, bietet die freenet Group mit freenet TV Fernsehen in bester Bildqualität über den neuen Standard DVB-T2 HD an. Das Antennenangebot wurde durch ein HD-Angebot im Satellitenbereich ergänzt. Im Rahmen ihrer Beteiligung an der EXARING AG (50,01%) offeriert die freenet Group mit waipu.tv zudem internetbasiertes Fernsehen, welches exklusiv auf ein geschlossenes über 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zugreift. Damit können 80 TV-Sender, davon die Hälfte in HD-Qualität, schnell und unkompliziert auf das Smartphone und von dort über Google Chromecast oder den Amazon Fire TV Stick auf vorhandene Fernsehgeräte zu Hause übertragen werden.



Die Vertriebsstruktur der freenet Group ist sehr heterogen. Rund 570 direkt steuerbare Shops, das exklusive Vertriebsrecht bei der Media-Saturn Deutschland in ihren rund 430 Elektronikfachmärkten (im Mobilfunkbereich exklusiv für Tarife in den Netzen T-Mobile und Vodafone) sowie diverse Online-Vertriebskanäle über alle Marken hinweg, garantieren eine umfangreiche und stark serviceorientierte Vermarktung der Dienstleistungen und Services. (Stand: 31. Dezember 2017). (08.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Vor gut 3 Jahren habe sich freenet mit über 24% an der Schweizer Sunrise beteiligt und dafür pro Aktie 72,95 Schweizer Franken bezahlt. Aktuell würden die Anteilsscheine bei 67,50 Franken handeln. Zwischendurch habe freenet üppige Dividenden kassiert. Zuletzt für das Jahr 2018 pro Aktie 4,20 Franken. Im Hoch habe die Aktie allerdings in 2018 auch schon bei knapp 95 Franken notiert und habe sich über längere Zeit auf hohem Niveau stabilisieren können. Seit einigen Monaten gehe es allerdings nur noch abwärts.Schon lange habe das Gerücht kursiert, dass Liberty Global von John Malone die Kabelaktivitäten in der Schweiz, die UPC Schweiz, verkaufen wolle. Ein logischer Interessent dafür: Sunrise! Die "Vorstandswoche.de" habe bereits im letzten Jahr über die Aktivitäten von UPC berichtet, den Schweizer Markt zu konsolidieren, Sunrise aufzukaufen oder das Kabelgeschäft in Sunrise gegen Aktien einzubringen. Ende Februar habe Sunrise-CEO Olaf Swantee indes verkündet, dass er UPC nunmehr für einen Preis von 6,3 Mrd. Schweizer Franken übernehmen wolle. Der Preis sei sehr ambitioniert und in der Struktur zum großen Nachteil für bestehende Aktionäre von Sunrise. Swantee benötige für den Deal nämlich eine immense Kapitalerhöhung, die zu einer massiven Verwässerung führe. Nachvollziehbar, dass die Transaktion ganz und gar nicht im Sinne des größten Aktionärs von Sunrise sei. freenet-Chef Christoph Vilanek habe sich darüber im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de" wenig erfreut gezeigt. "Wir kritisieren die gesamte Struktur der Transaktion. Der Kaufpreis ist zu hoch und von einem Löwenanteil der Synergien profitiert zunächst der Verkäufer. Es ist zudem nicht nachvollziehbar, warum die Übernahme komplett in Cash erfolgen soll", habe Vilanek gesagt.Grundsätzlich sei freenet allerdings nicht gegen den Deal. "Ein Zusammenschluss beider Firmen kann sinnvoll sein. Ein Merger wäre uns lieber gewesen. In dem Fall wäre Liberty Aktionär von Sunrise geworden und würde weiterhin mit im Boot sitzen. In der aktuellen Form ist der Deal substanziell nachteilig." Kritische Beobachter seien nämlich der Auffassung, dass Kabelanbieter in 5 bis 10 Jahren wegen 5G weitgehend an Bedeutung verlieren würden. Malone sei sich darüber bewusst und veräußere deshalb auch die Aktivitäten. Vilanek sehe dies nicht ganz so dramatisch. "Die Cashflows bleiben in den nächsten Jahren noch sehr hoch. Das Geschäft bietet zudem erhebliche Synergien. Zum richtigen Kaufpreis und in der richtigen Struktur könnte es eine gute Transaktion sein." In der jetzigen Form sei die Transaktion jedenfalls abzulehnen. Die Kursentwicklung seit Ankündigung der Transaktion Ende Februar spreche eine eindeutige Sprache. Voraussichtlich werde Sunrise im Herbst zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen und über den Deal mit entsprechender Kapitalmaßnahme abstimmen lassen. Vilanek habe sich noch nicht final festlegen wollen, wie er abstimmen werde. "Wir haben noch ausreichend Zeit. In der Form halten wir es für schwierig und wünschen uns eine Nachbesserung."Schon heute sei aber absehbar, dass es zu einer Kampfabstimmung kommen werde. Swantee und Verwaltungsratspräsident Peter Kurer wollten den Deal unbedingt durchdrücken. Die Herren Organe seien aber gar nicht oder allenfalls völlig unwesentlich an Sunrise beteiligt und würden sich in erster Linie für die eigene Tasche und das Ego, einen großen Anbieter in der Schweiz zu formen, interessieren. Allerdings nicht auf Kosten der Aktionäre! Natürlich werde sich der Börsenwert von Sunrise nach der Transaktion verdoppeln; wegen der Verwässerung werde der Aktionär davon aber nur wenig haben. Zudem würden sich Banken, Berater und Anwälte bei der Transaktion frischmachen. Mehr als 200 Mio. Schweizer Franken würden in die Taschen dieser Sippe fließen. All diese Parteien würden nichts unversucht lassen, den Deal für Sunrise-Aktionäre schmackhaft zu machen. Man sollte sich davon nicht blenden lassen. Vor allem nicht von billigen Taschenspielertricks. UPC werde sich natürlich mit allen Mitteln hübsch machen für den Verkauf. Es entbehre nicht einer gewissen Komik, dass UPC die eigenen Dienste derzeit mit einem massiven Discount anbiete, um so die Anzahl der Kunden und Zahlen zu puschen. In der jetzigen Form könnten sich die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Transaktion ein Erfolg werde. Malone sollte nachbessern. Die Aktienexperten würden aber auch nicht ausschließen, dass Malone nochmal rechne und am Ende das Aktienpaket von freenet übernehme.Die Transaktion der Eidgenossen werde freenet das Jahr 2019 über beschäftigen. Operativ laufe es aber in Hamburg. "Wir liegen nach Ablauf der ersten 3 Monate im Ergebnis auf Kurs, unsere Ziele für 2019 zu erfüllen." Sehr gut entwickele sich das TV-Geschäft. Waipu begrüße bald den 300.000sten Abonnenten und mit O2 sei freenet ein vielversprechender B2B-Deal gelungen. Das Mobilfunkgeschäft selbst sei ebenfalls auf Kurs. Vor allem beim Ergebnis. Die Teilnehmerzahl werde in Q1 aber wohl nicht den Erwartungen der Börse entsprechen. "Wir haben uns bewusst etwas zurückgehalten, da wir nicht alle irrsinnigen Subventionen mitgemacht haben." Für das Gesamtjahr werde der Effekt in Q1 aber keine Auswirkungen haben. Insgesamt strebe freenet in 2019 ein EBITDA ohne Sunrise-Effekte von 420 bis 440 Mio. Euro an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze freenet-Aktie:Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:20,60 EUR +1,88% (08.05.2019, 10:51)Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:20,46 EUR +1,74% (08.05.2019, 11:06)