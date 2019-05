ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) bietet ihren rund 13 Millionen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Hardware für Mobilfunk, TV und viele weitere Bereiche des digitalen Lebens an. Dabei nimmt sie in Deutschland die Rolle des größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters ein. Sie versteht sich auf Basis ihres umfangreichen Porfolios als Digital-Lifestyle-Provider.



Im Kerngeschäft Mobilfunk liegt der Vertriebsfokus auf Tarifen und Services bei denen die freenet Group die Customer-Ownership erwirbt. Alle verfügbaren Netze werden angeboten. Dabei kann es sich um eigene Tarife oder um die Originaltarife der Netzbetreiber handeln. Um die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen zu bedienen, vertreibt die freenet Group einerseits online und andererseits offline, mit rund 6.000 Vertriebsstellen deutschlandweit, Mobilfunktarife und -optionen (vornehmlich in Dauerschuldverhältnissen) im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie.



Die Hauptmarke mobilcom-debitel setzt bei der Kundengewinnung und dem Bestandskundenmanagement ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Postpaid-Vertragsbeziehungen. Auch die Discountmarken klarmobil, freenetmobile, callmobile und debitel light vertreiben Postpaid-Kundenverträge. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier vorwiegend im No-Frills-Bereich.



Darüber hinaus bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets, Notebooks/PCs sowie Zubehör. Bei der Vermarktung von Apple-Produkten nimmt der Konzern mit der GRAVIS-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), eine herausragende Marktstellung ein.



Mit dem Markteintritt in das neue Geschäftsfeld TV und Medien ist seit 2016 außerdem modernes, hochauflösendes Digitalfernsehen in zwei technologischen Varianten Bestandteil des Produktportfolios - freenet TV im Bereich terrestrisches Fernsehen und waipu.tv im Bereich des IPTV-Entertainments.



Durch die Akquisition der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter für DVB-T2-HD, bietet die freenet Group mit freenet TV Fernsehen in bester Bildqualität über den neuen Standard DVB-T2 HD an. Das Antennenangebot wurde durch ein HD-Angebot im Satellitenbereich ergänzt. Im Rahmen ihrer Beteiligung an der EXARING AG (50,01%) offeriert die freenet Group mit waipu.tv zudem internetbasiertes Fernsehen, welches exklusiv auf ein geschlossenes über 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zugreift. Damit können 80 TV-Sender, davon die Hälfte in HD-Qualität, schnell und unkompliziert auf das Smartphone und von dort über Google Chromecast oder den Amazon Fire TV Stick auf vorhandene Fernsehgeräte zu Hause übertragen werden.



Die Vertriebsstruktur der freenet Group ist sehr heterogen. Rund 570 direkt steuerbare Shops, das exklusive Vertriebsrecht bei der Media-Saturn Deutschland in ihren rund 430 Elektronikfachmärkten (im Mobilfunkbereich exklusiv für Tarife in den Netzen T-Mobile und Vodafone) sowie diverse Online-Vertriebskanäle über alle Marken hinweg, garantieren eine umfangreiche und stark serviceorientierte Vermarktung der Dienstleistungen und Services. (Stand: 31. Dezember 2017). (06.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internet- und Telefonanbieters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump sorge mit seinem Tweet zum Handelsstreit für einmal mehr für Verunsicherung. Während Technologiewerte deutlich unter die Räder kämen, könnten sich die als eher defensive eingeschätzten Titel aus der Telekommunikationsbranche mehr oder weniger behaupten. Die freenet-Aktie sei im Handelsverlauf sogar ins Plus gedreht - und starte damit die erwartete Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag.US-Präsident Trump habe den Ton im Handelsstreit spürbar verschärft. An den heimischen Börsen dominiere die rote Farbe. Eine der berühmten Ausnahmen: die Aktie von freenet.Kein Wunder: Die Aktie habe bereits am Freitag kräftig unter Druck gestanden, nachdem die Analysten von der UBS den Daumen für den Mobilfunkdienstleister gesenkt hätten. Doch die Bullen würden sich nicht geschlagen geben. Der Kurs arbeite im Bereich der wichtigen 200-Tage-Linie an einer Stabilisierung. Die Chance sei groß, dass die Papiere im Vorfeld der Hauptversammlung am 16. Mai den ebenfalls in diesem Bereich verlaufenen Aufwärtstrend wieder aufnehmen würden.Immerhin solle auf dem Aktionärstreffen eine Ausschüttung in Höhe von 1,65 Euro je Aktie beschlossen werden. Die daraus resultierende Dividendenrendite betrage auf dem aktuellen Kursniveau stolze 8,3 Prozent.Risikobewusste Anleger könnten daher auf eine Trendfortsetzung spekulieren - zumindest bis zur Hauptversammlung. "Der Aktionär" nutzt den Rücksetzer im Real-Depot für eine bewusst klein gehaltene Call-Spekulation, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.05.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze freenet-Aktie:Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:19,82 EUR +0,53% (06.05.2019, 15:23)Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:19,87 EUR -0,08% (06.05.2019, 15:38)