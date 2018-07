Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:

23,21 EUR (16.07.2018)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) bietet ihren rund 13 Millionen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Hardware für Mobilfunk, TV und viele weitere Bereiche des digitalen Lebens an. Dabei nimmt sie in Deutschland die Rolle des größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters ein. Sie versteht sich auf Basis ihres umfangreichen Porfolios als Digital-Lifestyle-Provider.



Im Kerngeschäft Mobilfunk liegt der Vertriebsfokus auf Tarifen und Services bei denen die freenet Group die Customer-Ownership erwirbt. Alle verfügbaren Netze werden angeboten. Dabei kann es sich um eigene Tarife oder um die Originaltarife der Netzbetreiber handeln. Um die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen zu bedienen, vertreibt die freenet Group einerseits online und andererseits offline, mit rund 6.000 Vertriebsstellen deutschlandweit, Mobilfunktarife und -optionen (vornehmlich in Dauerschuldverhältnissen) im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie.



Die Hauptmarke mobilcom-debitel setzt bei der Kundengewinnung und dem Bestandskundenmanagement ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Postpaid-Vertragsbeziehungen. Auch die Discountmarken klarmobil, freenetmobile, callmobile und debitel light vertreiben Postpaid-Kundenverträge. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier vorwiegend im No-Frills-Bereich.



Darüber hinaus bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets, Notebooks/PCs sowie Zubehör. Bei der Vermarktung von Apple-Produkten nimmt der Konzern mit der GRAVIS-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), eine herausragende Marktstellung ein.



Mit dem Markteintritt in das neue Geschäftsfeld TV und Medien ist seit 2016 außerdem modernes, hochauflösendes Digitalfernsehen in zwei technologischen Varianten Bestandteil des Produktportfolios - freenet TV im Bereich terrestrisches Fernsehen und waipu.tv im Bereich des IPTV-Entertainments.



Durch die Akquisition der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter für DVB-T2-HD, bietet die freenet Group mit freenet TV Fernsehen in bester Bildqualität über den neuen Standard DVB-T2 HD an. Das Antennenangebot wurde durch ein HD-Angebot im Satellitenbereich ergänzt. Im Rahmen ihrer Beteiligung an der EXARING AG (50,01%) offeriert die freenet Group mit waipu.tv zudem internetbasiertes Fernsehen, welches exklusiv auf ein geschlossenes über 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zugreift. Damit können 80 TV-Sender, davon die Hälfte in HD-Qualität, schnell und unkompliziert auf das Smartphone und von dort über Google Chromecast oder den Amazon Fire TV Stick auf vorhandene Fernsehgeräte zu Hause übertragen werden.



Die Vertriebsstruktur der freenet Group ist sehr heterogen. Rund 570 direkt steuerbare Shops, das exklusive Vertriebsrecht bei der Media-Saturn Deutschland in ihren rund 430 Elektronikfachmärkten (im Mobilfunkbereich exklusiv für Tarife in den Netzen T-Mobile und Vodafone) sowie diverse Online-Vertriebskanäle über alle Marken hinweg, garantieren eine umfangreiche und stark serviceorientierte Vermarktung der Dienstleistungen und Services. (Stand: 31. Dezember 2017). (17.07.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF).freenet-Chef Christoph Vilanek habe die Börse nach dem Einstieg bei der Schweizer Sunrise im März 2016 mit einer Beteiligung an der Ceconomy AG einmal mehr überrascht. Während der Kauf einer Beteiligung bei Sunrise bereits auf den ersten Blick sinnvoll erscheine, müssten Aktionäre bei Vilaneks zweitem Coup schon genauer hinschauen. Ceconomy sei die Muttergesellschaft der Media-Saturn Deutschland GmbH. Mit Media Markt und Saturn verbinde freenet bereits eine sehr lange Zusammenarbeit.Erst im Herbst 2017sei der bestehende Kooperationsvertrag vorzeitig um fünf weitere Jahre verlängert worden. Warum also die Kuh kaufen, wenn‘s die Milch schon gebe? Wie Vilanek den Experten bei ihrem Besuch in der Hamburger Firmenzentrale erläutert habe, verfolge das Management schon etwas länger einen Einstieg bei Ceconomy. "Wir prüfen seit einiger Zeit eine solche Beteiligung. Bei Kursen oberhalb von 12 Euro war es uns aber zu teuer. Durch den jüngsten Kursrutsch war es für uns allerdings wieder sehr attraktiv."freenet bezahle pro Aktie einen Preis von 8,50 Euro für einen Anteil von über 9%. Der Kaufpreis liege über dem Ceconomy-Kurs von aktuell 7,50 Euro, der momentan an der Börse bezahlt werde. "Natürlich hätten wir gerne auf dem Niveau des jüngsten Tiefs gekauft. Aber das war nicht durchzusetzen. Ein kleiner strategischer Aufpreis ist durchaus normal. Im Übrigen liegt unser Kaufpreis deutlich unterhalb des 3 Monatsschnittkurses. Wir haben zu einem attraktiven Kaufpreis eine Beteiligung gekauft, die für uns strategisch sehr wichtig ist", erkläre Vilanek. Vor diesem Hintergrund habe freenet nicht zu viel bezahlt. Der Deal stehe noch vor der Zustimmung durch die Kartellbehörden, die Vilanek allerdings in wenigen Wochen erwarte.Einen weiteren Ausbau dieser Beteiligung schließe der freenet-Chef aber aus. Ziel sei vielmehr die operative Zusammenarbeit mit Ceconomy auch außerhalb des Mobilfunkgeschäfts zu vertiefen. "Ceconomy versteht den Kauf- und Verkauf von Elektronik-Hardware exzellent. Freenet ist im Bereich digitaler Produkte gut aufgestellt." Ein Ansatzpunkt sei zum Beispiel die TV-Plattform Waipu von freenet. "Unsere Berührungspunkte sind vielfältig. Wir können deutlich mehr zusammenmachen. Als Gesellschafter haben wir auch eine andere Position." Beispielsweise hätten Media Markt und Saturn rund 3 Mio. Clubmitglieder, deren Potenzial sicherlich noch nicht ganz ausgeschöpft sei. Zudem sei Ceconomy nicht nur Media Markt und Saturn. Was viele gar nicht wissen würden: Zu den weiteren Tochtergesellschaften gehöre zum Beispiel das Musikstreaming-Angebot Juke oder die Vermarktungsplattform Retail Media Group."Die Zukunft im Marketing liegt im Bereich Bewegtbilder". Hier sei sowohl Ceconomy aktiv als auch freenet mit Waipu. Vilanek glaube zudem weiterhin an das Konzept Retail & Omnichannel. Sorgen, dass Media Markt und Saturn durch Amazon in einigen Jahren überflüssig würden, teile der CEO nicht. "Amazon wird schon einen guten Grund haben, weshalb sie nun auch auf Ladengeschäfte setzen. Das Geschäftsmodell von Media Markt und Saturn ist alles andere als tot. Und auch Apple hat großes Interesse ihre physischen Produkte auch weiterhin über Ladenlokale zu verkaufen."freenet habe im Jahr 2017 einen Umsatz von mehr als 3,5 Mrd. Euro erzielt. Laut Analysten würden gut 50% der Erlöse an der Kooperation mit Media Markt und Saturn hängen. Vilanek halte dies für unsinnig. "Wenn überhaupt betrifft diese Zahl nur unsere Serviceumsätze, die aktuell bei rund 2 Mrd. Euro liegen. Von diesem Anteil entfällt zunächst einmal ein Großteil auf unsere eigenen Vertriebskanäle. Unser zweitwichtigster Vertriebspartner nach uns sind in der Tat Media Markt und Saturn", erkläre Vilanek. Den Kaufpreis von knapp 300 Mio. Euro für den Anteil an Ceconomy habe freenet fremdfinanziert. "Wir erhalten eine Dividendenrendite von mehr als 3% und haben einen Zinssatz von weniger als die Hälfte vereinbart."Aktuell belaufe sich die Dividendenrendite von freenet auf über 7%. Die neue Beteiligung an Ceconomy sei kurzfristig kein Kurstreiber. Ein Kurstreiber sei vielmehr der Verkauf der Beteiligung an Sunrise. Vilanek habe sich dazu nicht konkret äußern wollen. "Unsere Aussage ist eindeutig. Wir agieren opportunistisch und halten uns alle Optionen offen. Ich teile Einschätzungen, dass der Markt in der Schweiz sich mittelfristig konsolidieren wird und Sunrise dabei eine Rolle spielen könnte." Die Experten würden davon ausgehen, dass freenet die Beteiligung auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten verkaufe.Die Aktie von freenet bleibt für die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ein Kauf. (Analyse vom 17.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze freenet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:23,23 EUR -0,56% (17.07.2018, 09:08)