Tradegate-Aktienkurs fashionette-Aktie:

35,50 EUR +5,65% (17.05.2021, 15:47)



Xetra-Aktienkurs fashionette-Aktie:

35,10 EUR +4,46% (17.05.2021, 15:34)



ISIN fashionette-Aktie:

DE000A2QEFA1



WKN fashionette-Aktie:

A2QEFA



Ticker-Symbol fashionette-Aktie:

FSNT



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (17.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.Mit der Übernahme des niederländischen Wettbewerbers Brandfield stelle sich die fashionette AG nicht nur international breiter auf. Das Düsseldorfer Unternehmen wachse auch in eine neue Dimension. Auf Pro-Forma-Basis sollten die Umsätze in diesem Jahr bereits auf 160 bis 170 Mio. Euro steigen, nach 94,8 Mio. Euro im Vorjahr.fashionette dürfte langfristig schneller wachsen als der Markt und weitere Marktanteile gewinnen. Mit der Brandfield-Übernahme sei Grundstein für eine größere Umsatzbasis gelegt worden. Auf mittlere Sicht sei mit einer bereinigten zweistelligen EBITDA-Marge zu rechnen. Nicht ohne Grund sehen würden die Analysten von Hauck & Aufhäuser die fashionette-Aktie erst bei 63 Euro fair bewertet sehen - also rund 97% über dem aktuellen Kursniveau. Wer noch nicht dabei sei, könne das aktuelle Niveau daher weiter zum Einstieg nutzen. "Der Aktionär" spekuliere auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze fashionette-Aktie: