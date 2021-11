Börsenplätze fashionette-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs fashionette-Aktie:

21,80 EUR +6,86% (16.11.2021, 15:58)



Xetra-Aktienkurs fashionette-Aktie:

21,70 EUR +6,90% (16.11.2021, 15:33)



ISIN fashionette-Aktie:

DE000A2QEFA1



WKN fashionette-Aktie:

A2QEFA



Ticker-Symbol fashionette-Aktie:

FSNT



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (16.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.fashionette habe geliefert. Der auf teure Handtaschen und Accessoires spezialisierte Online-Händler habe in Q3/2021 seine Umsätze signifikant steigern können. Auch die Ende August gesenkte Jahresprognose sei bestätigt worden. Eine Kennziffer springe jedoch ins Auge und dürfte vor allem der Grund für den heutigen Kurssprung sein.Konkret sei der Nettoumsatz im Berichtszeitraum verglichen mit dem Vorjahr um 41,6 Prozent auf 31,8 Mio. Euro gestiegen. Mit Blick auf den Neunmonatszeitraum seien die Einnahmen immerhin um 31 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2020 geklettert. Ursächlich für dieses Wachstum sei vor allem die Erstkonsolidierung des im Juni übernommenen niederländischen Online-Retailers Brandfield gewesen. Wachstum durch Übernahmen habe Unternehmens-Boss gegenüber dem AKTIONÄR angekündigt.Zudem hätten die Düsseldorfer ihre im August reduzierte Jahresprognose für 2021 bestätigt. So sollten die Erlöse zwischen 133 bis 143 Mio. Euro liegen, was einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von mindestens 40 Prozent entspreche. Das EBITDA werde in einer Spanne von 3,3 bis 4,3 Mio. Euro erwartet. Im abgelaufenen Quartal sei das EBITDA mit 0,3 Millionen aufgrund eines geplanten Anstiegs der Marketingkosten negativ ausgefallen.fashionette scheine wieder auf den (früheren) Wachstumskurs zurückzukehren. Die für die Gewinnwarnung ursächlichen Lieferprobleme habe das Unternehmen offenbar überwunden. Überwunden hat die fashionette-Aktie auch zuletzt den GD50 - spekulativ orientierte Anleger können einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link