Tradegate-Aktienkurs fashionette-Aktie:

36,85 EUR +5,74% (08.02.2021, 15:06)



Xetra-Aktienkurs fashionette-Aktie:

36,90 EUR +6,80% (08.02.2021, 15:05)



ISIN fashionette-Aktie:

DE000A2QEFA1



WKN fashionette-Aktie:

A2QEFA



Ticker-Symbol fashionette-Aktie:

FSNT



Kurzprofil fashionette:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (08.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die fashionette-Aktie (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.fashionette sei erst am 29. Oktober 2020 an die Börse gegangen. Im November sei der erfolgreichste Monat der Unternehmensgeschichte gefolgt. Der Dezember sollte dank des Weihnachtsgeschäfts ebenfalls recht stark gewesen sein. Die fashionette-Aktie befinde sich in Lauerstellung.Das Marktumfeld passe. Das Thema Onlineshopping sei stark gefragt - bei den Konsumenten und bei den Investoren. Dank seiner skalierbaren, datengesteuerten Online-Plattform sollte fashionette von diesem Trend profitieren. Im November habe die auf Designer-Handtaschen und Accessoires spezialisierte Gesellschaft ein beschleunigtes Wachstum des Bestellvolumens von 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Frische Daten für den Dezember würden in Kürze erwartet.Für das abgelaufene Jahr 2020 sollten beim Umsatz rund 90 Mio. Euro (Vorjahr: 73,2 Mio. Euro) und ein EBITDA von 7,0 Mio. Euro (Vorjahr: 6,8 Mio. Euro) zu Buche stehen. Daraus resultiere eine Marge von 7,8 Prozent. Für 2021 liege ein Umsatzanstieg auf rund 117 Mio. Euro und eine EBITDA von 4,3 Mio. Euro im Rahmen des Möglichen. Würden sich die derzeit noch recht hohen Investitionen rentieren, seien mittelfristig auch dank der enormen Skaleneffekte deutlich höhere EBITDA-Margen von bis zu zehn Prozent möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze fashionette-Aktie