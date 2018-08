Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (31.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) unter die Lupe.Es gebe Gesellschaften und Aktien, die würden einfach nicht richtig vom Fleck kommen und man wisse nicht so recht warum. Konsequenterweise sollten sich solche Unternehmen vom Markt zurückziehen und das Vermögen mittels Liquidation an die Aktionäre für eine bessere Kapitalallokation verteilt werden. Doch dieser logische Schritt werde viel zu selten am Markt durchexerziert. Für die euromicron-Aktionäre wäre ausweislich der Vergangenheit und des Zahlenwerkes eine optimierte Verwertung des Vermögens mit anschließender Selbstauflösung eine Perspektive.Die euromicron habe eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Der jüngste Umbau zum Infrastrukturanbieter für die IT- und Telekommunikationsindustrie habe nicht die erhofften Gewinne beschert. Zum Halbjahr seien enttäuschende Umsatzzahlen vermeldet worden, unterm Strich sei ein satter Verlust stehen geblieben (3,5 Mio. Euro Miese auf der Stufe Nettoergebnis). Ob die angedachten rund 340 Mio. Euro Umsatz und geschätzten 6 Mio. Euro Nettoverlust so zum Jahresende in den Büchern stehen würden, sei offen. Die Vergangenheit deute jedoch auf wenig Gutes hin. Damit sei die Gesellschaft bewertungsseitig allenfalls der Abteilung Turnaround zuzuordnen - negatives KGV, negativer Cashflow und ein schwindender Kassenbestand würden die Spielräume verengen.Wenn vor den Zahlen für das 3. Quartal, die am 8. November kommen sollen, keine außer der Reihe Positiv-Meldungen hinsichtlich des operativen Geschäfts kommen, sind die aktuell bezahlten 6,72 Euro je Aktie (rund 48 Mio. Euro Börsenwert) schlicht immer noch zu viel für euromicron, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 31.08.2018)Börsenplätze euromicron-Aktie: